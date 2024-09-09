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Москвичи выбрали вкус чая "Москва" - РИА Новости, 09.09.2024
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09:33 09.09.2024 (обновлено: 14:06 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/moskva-1971522977.html
Москвичи выбрали вкус чая "Москва"
Москвичи выбрали вкус чая "Москва" - РИА Новости, 09.09.2024
Москвичи выбрали вкус чая "Москва"
Жители Москвы в проекте "Активный гражданин" выбрали вкус чая "Москва", им стал золотисто-янтарный чай с красной и черной смородиной, сообщается на сайте мэра и РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:33
2024-09-09T14:06
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Жители Москвы в проекте "Активный гражданин" выбрали вкус чая "Москва", им стал золотисто-янтарный чай с красной и черной смородиной, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Москвичи выбрали новый символ гостеприимства - чай "Москва". С июля до конца августа жители и гости города дегустировали купажи на площадках фестиваля "Московское чаепитие" и голосовали за лучший в проекте "Активный гражданин". "Самым московским" признали купаж №3: золотисто-янтарный черный чай со вкусом черной и красной смородины, земляники, с добавлением лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина", – сказано в сообщении. Отмечается, что жителям города на выбор представили пять оригинальных купажей: с нотками шиповника и чабреца, вишни и облепихи, смородины и василька, цветов вереска и ягод, меда и черемухи. Фаворита нужно было выбирать вслепую, основываясь только на вкусе и аромате напитка.
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Москвичи выбрали вкус чая "Москва"

Москвичи в проекте "Активный гражданин" выбрали вкус чая "Москва"

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/С.СосницкийЧай "Москва"
Чай Москва - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/С.Сосницкий
Чай "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Жители Москвы в проекте "Активный гражданин" выбрали вкус чая "Москва", им стал золотисто-янтарный чай с красной и черной смородиной, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Москвичи выбрали новый символ гостеприимства - чай "Москва". С июля до конца августа жители и гости города дегустировали купажи на площадках фестиваля "Московское чаепитие" и голосовали за лучший в проекте "Активный гражданин". "Самым московским" признали купаж №3: золотисто-янтарный черный чай со вкусом черной и красной смородины, земляники, с добавлением лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина", – сказано в сообщении.
Отмечается, что жителям города на выбор представили пять оригинальных купажей: с нотками шиповника и чабреца, вишни и облепихи, смородины и василька, цветов вереска и ягод, меда и черемухи. Фаворита нужно было выбирать вслепую, основываясь только на вкусе и аромате напитка.
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