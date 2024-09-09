Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтируют сто домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/moskva-1971512140.html
В Москве отремонтируют сто домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика
В Москве отремонтируют сто домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика - РИА Новости, 09.09.2024
В Москве отремонтируют сто домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика
Московские специалисты отремонтируют 100 жилых домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика в рамках капитального ремонта и программы обновления жилого фонда, РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:43
2024-09-09T07:43
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959221192_0:230:3097:1972_1920x0_80_0_0_9185b5998f1b76b30b31170f2276953e.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Московские специалисты отремонтируют 100 жилых домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика в рамках капитального ремонта и программы обновления жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В рамках капитального ремонта и программы обновления столичного жилого фонда специалисты приведут в порядок 100 домов, возведенных в стилях модерн, неоклассика и эклектика. Для восстановительных работ создают индивидуальные проекты и используют самые современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240819/lugansk-1967009238.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959221192_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_c8c01760b68edc4f104f748c66b2e1d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
В Москве отремонтируют сто домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика

В Москве отремонтируют сто жилых домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Московские специалисты отремонтируют 100 жилых домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика в рамках капитального ремонта и программы обновления жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках капитального ремонта и программы обновления столичного жилого фонда специалисты приведут в порядок 100 домов, возведенных в стилях модерн, неоклассика и эклектика. Для восстановительных работ создают индивидуальные проекты и используют самые современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении.
Завершающие работы по восстановлению детского сада в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Московские специалисты отремонтируют около 80 объектов в Луганске
19 августа, 11:29
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала