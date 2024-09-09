https://ria.ru/20240909/moskva-1971512140.html

В Москве отремонтируют сто домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика

В Москве отремонтируют сто домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика - РИА Новости, 09.09.2024

В Москве отремонтируют сто домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика

Московские специалисты отремонтируют 100 жилых домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика в рамках капитального ремонта и программы обновления жилого фонда, РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:43

2024-09-09T07:43

2024-09-09T07:43

москва

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Московские специалисты отремонтируют 100 жилых домов в стилях модерн, неоклассика и эклектика в рамках капитального ремонта и программы обновления жилого фонда, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В рамках капитального ремонта и программы обновления столичного жилого фонда специалисты приведут в порядок 100 домов, возведенных в стилях модерн, неоклассика и эклектика. Для восстановительных работ создают индивидуальные проекты и используют самые современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240819/lugansk-1967009238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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