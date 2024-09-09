https://ria.ru/20240909/moldaviya-1971553322.html
В Молдавии назвали ЦИК инструментом для манипулирования властей
В Молдавии назвали ЦИК инструментом для манипулирования властей - РИА Новости, 09.09.2024
В Молдавии назвали ЦИК инструментом для манипулирования властей
Центризбирком Молдавии стал инструментом для манипулирования властей, заявила депутат парламента от оппозиционного в стране блока "Победа" Марина Таубер. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:14
2024-09-09T11:14
2024-09-09T11:14
в мире
молдавия
майя санду
марина таубер
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КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Центризбирком Молдавии стал инструментом для манипулирования властей, заявила депутат парламента от оппозиционного в стране блока "Победа" Марина Таубер. Молдавский центризбирком 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку действующего президента Майи Санду в качестве кандидата на пост главы государства, выдвинутого от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиционные в Молдавии блок "Победа" и Партия коммунистов направили в ЦИК обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации Санду в качестве кандидата от ПДС на выборах президента, поскольку это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам. В субботу ЦИК фактически отказался рассмотреть заявление оппозиции, отклонив жалобу. "Центральная избирательная комиссия в очередной раз доказала, что она является политически контролируемым учреждением, действующим исключительно в интересах (действующей главы государства) Майи Санду - кандидатки, которая с каждым днем становится все менее легитимной… ЦИК больше не беспристрастный арбитр, а инструмент для манипулирования волей народа, направленный на поддержку кандидатки, которая не может обосновать свою легитимность перед избирателями", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, решение является незаконным, так как ЦИК не рассматривал дело по существу, а решил отклонить жалобу по процедурным соображениям, заявив, что она была подана с нарушением срока. "Это отдельная процедура, которая касается отмены административного акта. В данном случае никаких сроков не существует... ЦИК предпочел проигнорировать нашу просьбу, сославшись на то, что "нарушений" нет, но это вопиющая ложь. Право оспорить нелегитимную кандидатуру – это фундаментальное право каждого гражданина, а ЦИК своими решениями игнорирует этот принцип", - подчеркнула депутат. Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240908/moldaviya-1971398180.html
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в мире, молдавия, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер
В Молдавии назвали ЦИК инструментом для манипулирования властей
Депутат "Победы": ЦИК Молдавии стал инструментом для манипулирования властей
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости.
Центризбирком Молдавии стал инструментом для манипулирования властей, заявила
депутат парламента от оппозиционного в стране блока "Победа" Марина Таубер.
Молдавский центризбирком 24 августа зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей в поддержку действующего президента Майи Санду
в качестве кандидата на пост главы государства, выдвинутого от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиционные в Молдавии блок "Победа" и Партия коммунистов направили в ЦИК обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации Санду в качестве кандидата от ПДС на выборах президента, поскольку это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам. В субботу ЦИК фактически отказался рассмотреть заявление оппозиции, отклонив жалобу.
"Центральная избирательная комиссия в очередной раз доказала, что она является политически контролируемым учреждением, действующим исключительно в интересах (действующей главы государства) Майи Санду - кандидатки, которая с каждым днем становится все менее легитимной… ЦИК больше не беспристрастный арбитр, а инструмент для манипулирования волей народа, направленный на поддержку кандидатки, которая не может обосновать свою легитимность перед избирателями", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, решение является незаконным, так как ЦИК не рассматривал дело по существу, а решил отклонить жалобу по процедурным соображениям, заявив, что она была подана с нарушением срока. "Это отдельная процедура, которая касается отмены административного акта. В данном случае никаких сроков не существует... ЦИК предпочел проигнорировать нашу просьбу, сославшись на то, что "нарушений" нет, но это вопиющая ложь. Право оспорить нелегитимную кандидатуру – это фундаментальное право каждого гражданина, а ЦИК своими решениями игнорирует этот принцип", - подчеркнула депутат.
Ранее депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду в кандидаты на пост президента от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации - отмена решения ЦИК о регистрации инициативной группы в поддержку Санду или отставка Санду в связи с грубым нарушением принципа аполитичности президента.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.