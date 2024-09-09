Рейтинг@Mail.ru
Молдавия заявила о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/moldavija-1971712142.html
Молдавия заявила о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу
Молдавия заявила о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу - РИА Новости, 09.09.2024
Молдавия заявила о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу
Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по урегулированию задолженности за поставленный газ временно приостановлены, сообщил министр энергетики республики... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T23:02
2024-09-09T23:02
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23739d8cc36bb93a92b5d8f8f04aa4a3.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по урегулированию задолженности за поставленный газ временно приостановлены, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью кишиневскому телеканалу TВ-8. Власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в октябре 2021 года, при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Российский концерн ранее предупреждал о возможном прекращении поставок газа в Молдавию из-за несоблюдения сроков соглашения по урегулированию долгов. Главным переговорщиком со стороны Молдавии был действующий министр инфраструктуры Андрей Спыну. "Сейчас нет никаких подвижек, никакого диалога на этот счет. Я так предполагаю, что вопросы, связанные с урегулированием этого долга, отложены (российским поставщиком), потому что не до этого сейчас", - сказал Парликов, отвечая на вопрос о долге Молдавии перед "Газпромом". Он также отметил, что Молдавия уже направила свои предложения, однако этот вопрос не был включен в повестку российского холдинга. Министр подчеркнул, что взаимодействие между сторонами пока находится в режиме ожидания, и дальнейшие шаги зависят от решения "Газпрома". В настоящее время контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом" продолжает действовать, однако объемы поставок ограничены до 5,7 миллиона кубометров, которые направляются в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии удовлетворяет свои потребности за счет резервов и газа, приобретенного компанией "Энергоком" на спотовом рынке. В сентябре прошлого года Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946755409.html
https://ria.ru/20240525/gaz-1948317929.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806427_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d3526cd44b3f3b1fc0894696dfb86d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Газпром, Молдовагаз
Молдавия заявила о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу

Минэнерго Молдавии: переговоры с "Газпромом" по долгу за газ приостановлены

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по урегулированию задолженности за поставленный газ временно приостановлены, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью кишиневскому телеканалу TВ-8.
Власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в октябре 2021 года, при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Российский концерн ранее предупреждал о возможном прекращении поставок газа в Молдавию из-за несоблюдения сроков соглашения по урегулированию долгов. Главным переговорщиком со стороны Молдавии был действующий министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Приднестровье не останется без газа, если Украина откажется от транзита
17 мая, 18:16
«
"Сейчас нет никаких подвижек, никакого диалога на этот счет. Я так предполагаю, что вопросы, связанные с урегулированием этого долга, отложены (российским поставщиком), потому что не до этого сейчас", - сказал Парликов, отвечая на вопрос о долге Молдавии перед "Газпромом".
Он также отметил, что Молдавия уже направила свои предложения, однако этот вопрос не был включен в повестку российского холдинга.
Министр подчеркнул, что взаимодействие между сторонами пока находится в режиме ожидания, и дальнейшие шаги зависят от решения "Газпрома".
В настоящее время контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом" продолжает действовать, однако объемы поставок ограничены до 5,7 миллиона кубометров, которые направляются в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии удовлетворяет свои потребности за счет резервов и газа, приобретенного компанией "Энергоком" на спотовом рынке.
В сентябре прошлого года Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Молдавский министр сделал заявление о поставках российского газа в ПМР
25 мая, 14:23
 
ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала