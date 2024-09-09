https://ria.ru/20240909/moldavija-1971712142.html

Молдавия заявила о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу

Молдавия заявила о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу - РИА Новости, 09.09.2024

Молдавия заявила о приостановке переговоров с "Газпромом" по долгу

Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по урегулированию задолженности за поставленный газ временно приостановлены, сообщил министр энергетики республики... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T23:02

2024-09-09T23:02

2024-09-09T23:02

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по урегулированию задолженности за поставленный газ временно приостановлены, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью кишиневскому телеканалу TВ-8. Власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в октябре 2021 года, при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Российский концерн ранее предупреждал о возможном прекращении поставок газа в Молдавию из-за несоблюдения сроков соглашения по урегулированию долгов. Главным переговорщиком со стороны Молдавии был действующий министр инфраструктуры Андрей Спыну. "Сейчас нет никаких подвижек, никакого диалога на этот счет. Я так предполагаю, что вопросы, связанные с урегулированием этого долга, отложены (российским поставщиком), потому что не до этого сейчас", - сказал Парликов, отвечая на вопрос о долге Молдавии перед "Газпромом". Он также отметил, что Молдавия уже направила свои предложения, однако этот вопрос не был включен в повестку российского холдинга. Министр подчеркнул, что взаимодействие между сторонами пока находится в режиме ожидания, и дальнейшие шаги зависят от решения "Газпрома". В настоящее время контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом" продолжает действовать, однако объемы поставок ограничены до 5,7 миллиона кубометров, которые направляются в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии удовлетворяет свои потребности за счет резервов и газа, приобретенного компанией "Энергоком" на спотовом рынке. В сентябре прошлого года Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946755409.html

https://ria.ru/20240525/gaz-1948317929.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз