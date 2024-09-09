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Молдавия готовится ввести режим ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 09.09.2024
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21:17 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/moldavija-1971703286.html
Молдавия готовится ввести режим ЧС в сельском хозяйстве
Молдавия готовится ввести режим ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 09.09.2024
Молдавия готовится ввести режим ЧС в сельском хозяйстве
Правительство Молдавии на ближайшем заседании может объявить о введении режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, заявил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T21:17
2024-09-09T21:17
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КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии на ближайшем заседании может объявить о введении режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, заявил журналистам вице-премьер республики, министр сельского хозяйства Владимир Боля. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в июле потребовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Однако правительство пообещало выделить аграриям 5,7 миллиона долларов. "Специалисты минсельхоза работают над документом, который будет представлен на этой неделе правительству. Речь идет об объявлении ЧП в сельском хозяйстве. Сейчас мы согласовываем документ, обсуждаем его с другими государственными учреждениями. В среду я раскрою подробности этого законопроекта", - заявил Боля на брифинге в Кишиневе. Ранее премьер-министр Дорин Речан также поднимал вопрос о необходимости введения чрезвычайного положения для поддержки фермеров. В 2023 году и начале этого года в Молдавии прошла серия протестов аграриев, которые требовали более 22 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный засухой. Переговоры с премьером Речаном и министром Болей тогда не привели к положительным результатам.
https://ria.ru/20240823/moldavija-1968162628.html
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в мире, молдавия, кишинев, дорин речан
В мире, Молдавия, Кишинев, Дорин Речан
Молдавия готовится ввести режим ЧС в сельском хозяйстве

Вице-премьер Боля: Молдавия может объявить ЧП в сельском хозяйстве из-за засухи

CC BY-SA 2.0 / Luke Addison / Сельскохозяйственные работы в Молдавии
Сельскохозяйственные работы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Luke Addison /
Сельскохозяйственные работы в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии на ближайшем заседании может объявить о введении режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, заявил журналистам вице-премьер республики, министр сельского хозяйства Владимир Боля.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в июле потребовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Однако правительство пообещало выделить аграриям 5,7 миллиона долларов.
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"Специалисты минсельхоза работают над документом, который будет представлен на этой неделе правительству. Речь идет об объявлении ЧП в сельском хозяйстве. Сейчас мы согласовываем документ, обсуждаем его с другими государственными учреждениями. В среду я раскрою подробности этого законопроекта", - заявил Боля на брифинге в Кишиневе.
Ранее премьер-министр Дорин Речан также поднимал вопрос о необходимости введения чрезвычайного положения для поддержки фермеров.
В 2023 году и начале этого года в Молдавии прошла серия протестов аграриев, которые требовали более 22 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный засухой. Переговоры с премьером Речаном и министром Болей тогда не привели к положительным результатам.
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