https://ria.ru/20240909/moldavija-1971703286.html

Молдавия готовится ввести режим ЧС в сельском хозяйстве

Молдавия готовится ввести режим ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 09.09.2024

Молдавия готовится ввести режим ЧС в сельском хозяйстве

Правительство Молдавии на ближайшем заседании может объявить о введении режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, заявил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T21:17

2024-09-09T21:17

2024-09-09T21:17

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КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Правительство Молдавии на ближайшем заседании может объявить о введении режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, заявил журналистам вице-премьер республики, министр сельского хозяйства Владимир Боля. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в июле потребовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Однако правительство пообещало выделить аграриям 5,7 миллиона долларов. "Специалисты минсельхоза работают над документом, который будет представлен на этой неделе правительству. Речь идет об объявлении ЧП в сельском хозяйстве. Сейчас мы согласовываем документ, обсуждаем его с другими государственными учреждениями. В среду я раскрою подробности этого законопроекта", - заявил Боля на брифинге в Кишиневе. Ранее премьер-министр Дорин Речан также поднимал вопрос о необходимости введения чрезвычайного положения для поддержки фермеров. В 2023 году и начале этого года в Молдавии прошла серия протестов аграриев, которые требовали более 22 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный засухой. Переговоры с премьером Речаном и министром Болей тогда не привели к положительным результатам.

https://ria.ru/20240823/moldavija-1968162628.html

https://ria.ru/20240714/fermer-1959624578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, дорин речан