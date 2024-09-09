https://ria.ru/20240909/moldavija-1971697873.html

Молдавия запретила паломникам-хасидам проезд через свою территорию

Молдавия запретила паломникам-хасидам проезд через свою территорию - РИА Новости, 09.09.2024

Молдавия запретила паломникам-хасидам проезд через свою территорию

Молдавия в этом году не будет обеспечивать транзит паломников-хасидов, направляющихся в украинскую Умань для празднования еврейского Нового года, сообщает в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:30

2024-09-09T20:30

2024-09-09T20:31

молдавия

умань

украина

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КИШИНЕВ, 9 сен— РИА Новости. Молдавия в этом году не будет обеспечивать транзит паломников-хасидов, направляющихся в украинскую Умань для празднования еврейского Нового года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики, сославшись на сложную ситуацию с безопасностью в регионе. Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма - хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию иудейского Нового года Рош ха-Шана. "С учетом текущей ситуации Молдавия не может гарантировать безопасный транзит паломников через свою территорию в направлении Украины. Власти республики прилагают усилия для информирования заинтересованных сторон и просят учитывать все возможные риски", — говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы правительства. Власти республики отметили, что решение обусловлено продолжающимся вооруженным конфликтом на Украине, который создает риски для жизни и здоровья паломников. В официальном заявлении говорится, что меры приняты для предотвращения возможных инцидентов на фоне нестабильной обстановки в приграничных районах. Также отмечается, что молдавское правительство продолжает мониторить ситуацию и находится в контакте с украинскими властями для оценки возможности возобновления транзита в будущем, когда безопасность будет обеспечена на должном уровне. В прошлом году 30 тысяч паломников из Израиля проехали транзитом через Молдавию в Умань.

https://ria.ru/20240315/migratsiya-1933341831.html

https://ria.ru/20240717/uklonisty-1960232533.html

молдавия

умань

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, умань, украина