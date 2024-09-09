Рейтинг@Mail.ru
Молдавия запретила паломникам-хасидам проезд через свою территорию - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 09.09.2024 (обновлено: 20:31 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/moldavija-1971697873.html
Молдавия запретила паломникам-хасидам проезд через свою территорию
Молдавия запретила паломникам-хасидам проезд через свою территорию - РИА Новости, 09.09.2024
Молдавия запретила паломникам-хасидам проезд через свою территорию
Молдавия в этом году не будет обеспечивать транзит паломников-хасидов, направляющихся в украинскую Умань для празднования еврейского Нового года, сообщает в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:30
2024-09-09T20:31
молдавия
умань
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719959_0:12:2925:1657_1920x0_80_0_0_67aec3e5688c6ec9e265adc550df100b.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен— РИА Новости. Молдавия в этом году не будет обеспечивать транзит паломников-хасидов, направляющихся в украинскую Умань для празднования еврейского Нового года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики, сославшись на сложную ситуацию с безопасностью в регионе. Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма - хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию иудейского Нового года Рош ха-Шана. "С учетом текущей ситуации Молдавия не может гарантировать безопасный транзит паломников через свою территорию в направлении Украины. Власти республики прилагают усилия для информирования заинтересованных сторон и просят учитывать все возможные риски", — говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы правительства. Власти республики отметили, что решение обусловлено продолжающимся вооруженным конфликтом на Украине, который создает риски для жизни и здоровья паломников. В официальном заявлении говорится, что меры приняты для предотвращения возможных инцидентов на фоне нестабильной обстановки в приграничных районах. Также отмечается, что молдавское правительство продолжает мониторить ситуацию и находится в контакте с украинскими властями для оценки возможности возобновления транзита в будущем, когда безопасность будет обеспечена на должном уровне. В прошлом году 30 тысяч паломников из Израиля проехали транзитом через Молдавию в Умань.
https://ria.ru/20240315/migratsiya-1933341831.html
https://ria.ru/20240717/uklonisty-1960232533.html
молдавия
умань
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719959_193:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_76202271e836c1c5d906295e308e21b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, умань, украина
Молдавия, Умань, Украина
Молдавия запретила паломникам-хасидам проезд через свою территорию

Молдавия не разрешила проезд паломников-хасидов на Украину через свою территорию

© AP PhotoПаломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана)
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 сен— РИА Новости. Молдавия в этом году не будет обеспечивать транзит паломников-хасидов, направляющихся в украинскую Умань для празднования еврейского Нового года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики, сославшись на сложную ситуацию с безопасностью в регионе.
Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма - хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию иудейского Нового года Рош ха-Шана.
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Кишиневе заявили о росте случаев миграции через границу ПМР с Украиной
15 марта, 19:13
«
"С учетом текущей ситуации Молдавия не может гарантировать безопасный транзит паломников через свою территорию в направлении Украины. Власти республики прилагают усилия для информирования заинтересованных сторон и просят учитывать все возможные риски", — говорится в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы правительства.
Власти республики отметили, что решение обусловлено продолжающимся вооруженным конфликтом на Украине, который создает риски для жизни и здоровья паломников. В официальном заявлении говорится, что меры приняты для предотвращения возможных инцидентов на фоне нестабильной обстановки в приграничных районах.
Также отмечается, что молдавское правительство продолжает мониторить ситуацию и находится в контакте с украинскими властями для оценки возможности возобновления транзита в будущем, когда безопасность будет обеспечена на должном уровне.
В прошлом году 30 тысяч паломников из Израиля проехали транзитом через Молдавию в Умань.
Задержанные на границе с Молдавией граждане Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Пограничники в Молдавии за трое суток задержали 13 граждан Украины
17 июля, 13:46
 
МолдавияУманьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала