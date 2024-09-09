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В результате атаки по сирийскому городу Мисьяф погибли четыре человека - РИА Новости, 09.09.2024
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01:16 09.09.2024 (обновлено: 01:36 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/misyaf-1971498172.html
В результате атаки по сирийскому городу Мисьяф погибли четыре человека
В результате атаки по сирийскому городу Мисьяф погибли четыре человека - РИА Новости, 09.09.2024
В результате атаки по сирийскому городу Мисьяф погибли четыре человека
Число жертв воздушной атаки по центральному региону Сирии, которая пришлась на город Мисьяф, возросло до четырех, 13 человек ранены, сообщил Сирийскому... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:16
2024-09-09T01:36
сирия
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ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Число жертв воздушной атаки по центральному региону Сирии, которая пришлась на город Мисьяф, возросло до четырех, 13 человек ранены, сообщил Сирийскому агентству новостей SANA директор национальной больницы в Мисьяфе Фейсал Хайдер."Число жертв израильской агрессии на окрестности Мисьяфа возросло до четырех, 13 ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии, машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницу", - отметил он.Ранее агентство сообщило об отражении воздушной атаки на центральный регион Сирии, министерство обороны подтвердило, что этот обстрел совершили израильские истребители. По его данным, погибли трое человек, еще 15 получили ранения.
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сирия, в мире
Сирия, В мире
В результате атаки по сирийскому городу Мисьяф погибли четыре человека

Директор больницы в Мисьяфе в Сирии: число жертв удара ЦАХАЛ возросло до четырех

© Фото : SANAРайон гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска. 27 февраля 2018
Район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска. 27 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : SANA
Район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска. 27 февраля 2018. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Число жертв воздушной атаки по центральному региону Сирии, которая пришлась на город Мисьяф, возросло до четырех, 13 человек ранены, сообщил Сирийскому агентству новостей SANA директор национальной больницы в Мисьяфе Фейсал Хайдер.
"Число жертв израильской агрессии на окрестности Мисьяфа возросло до четырех, 13 ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии, машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницу", - отметил он.
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Ранее агентство сообщило об отражении воздушной атаки на центральный регион Сирии, министерство обороны подтвердило, что этот обстрел совершили израильские истребители. По его данным, погибли трое человек, еще 15 получили ранения.
 
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