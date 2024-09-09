https://ria.ru/20240909/misyaf-1971498172.html

В результате атаки по сирийскому городу Мисьяф погибли четыре человека

В результате атаки по сирийскому городу Мисьяф погибли четыре человека - РИА Новости, 09.09.2024

В результате атаки по сирийскому городу Мисьяф погибли четыре человека

Число жертв воздушной атаки по центральному региону Сирии, которая пришлась на город Мисьяф, возросло до четырех, 13 человек ранены, сообщил Сирийскому... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:16

2024-09-09T01:16

2024-09-09T01:36

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ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Число жертв воздушной атаки по центральному региону Сирии, которая пришлась на город Мисьяф, возросло до четырех, 13 человек ранены, сообщил Сирийскому агентству новостей SANA директор национальной больницы в Мисьяфе Фейсал Хайдер."Число жертв израильской агрессии на окрестности Мисьяфа возросло до четырех, 13 ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии, машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницу", - отметил он.Ранее агентство сообщило об отражении воздушной атаки на центральный регион Сирии, министерство обороны подтвердило, что этот обстрел совершили израильские истребители. По его данным, погибли трое человек, еще 15 получили ранения.

https://ria.ru/20240905/siriya-1970927668.html

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