Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал сохранить память о ВОВ для будущих поколений - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/mishustin-1971684163.html
Мишустин призвал сохранить память о ВОВ для будущих поколений
Мишустин призвал сохранить память о ВОВ для будущих поколений - РИА Новости, 09.09.2024
Мишустин призвал сохранить память о ВОВ для будущих поколений
Важно сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений, в том числе через совместные проекты в культуре, науке и других областях, заявил... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:46
2024-09-09T18:46
россия
узбекистан
ташкент
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971675844_0:358:2949:2017_1920x0_80_0_0_99b58b64ee70f655ceabf4b00f76334e.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Важно сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений, в том числе через совместные проекты в культуре, науке и других областях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Узбекистан. "Сегодня мы посетили "Парк Победы". Это просто нас всех поразило, изумило. Отдали дань уважения подвигу воинов, тружеников тыла. Очень важно здесь сохранить память о Великой Отечественной войне для всех наших будущих поколений, через совместные проекты в науке, в культуре, в спорте, во многих других областях", - сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана в Ташкенте. Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября.
https://ria.ru/20240902/uzbekistan-1969900548.html
россия
узбекистан
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971675844_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_458d3fbfcf3f96ec4cfb0c2419a0a8e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, узбекистан, ташкент, михаил мишустин
Россия, Узбекистан, Ташкент, Михаил Мишустин
Мишустин призвал сохранить память о ВОВ для будущих поколений

Мишустин: важно сохранить память о войне для будущих поколений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов осматривают экспозицию музея Славы во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов осматривают экспозицию музея Славы во время посещения мемориального комплекса Парк Победы в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов осматривают экспозицию музея Славы во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Важно сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений, в том числе через совместные проекты в культуре, науке и других областях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Узбекистан.
"Сегодня мы посетили "Парк Победы". Это просто нас всех поразило, изумило. Отдали дань уважения подвигу воинов, тружеников тыла. Очень важно здесь сохранить память о Великой Отечественной войне для всех наших будущих поколений, через совместные проекты в науке, в культуре, в спорте, во многих других областях", - сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана в Ташкенте.
Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Российский посол прокомментировал развитие отношений с Узбекистаном
2 сентября, 09:33
 
РоссияУзбекистанТашкентМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала