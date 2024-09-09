https://ria.ru/20240909/mishustin-1971684163.html

Мишустин призвал сохранить память о ВОВ для будущих поколений

Мишустин призвал сохранить память о ВОВ для будущих поколений - РИА Новости, 09.09.2024

Мишустин призвал сохранить память о ВОВ для будущих поколений

Важно сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений, в том числе через совместные проекты в культуре, науке и других областях, заявил... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:46

2024-09-09T18:46

2024-09-09T18:46

россия

узбекистан

ташкент

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Важно сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений, в том числе через совместные проекты в культуре, науке и других областях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Узбекистан. "Сегодня мы посетили "Парк Победы". Это просто нас всех поразило, изумило. Отдали дань уважения подвигу воинов, тружеников тыла. Очень важно здесь сохранить память о Великой Отечественной войне для всех наших будущих поколений, через совместные проекты в науке, в культуре, в спорте, во многих других областях", - сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана в Ташкенте. Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября.

https://ria.ru/20240902/uzbekistan-1969900548.html

россия

узбекистан

ташкент

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россия, узбекистан, ташкент, михаил мишустин