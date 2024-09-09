Мишустин призвал сохранить память о ВОВ для будущих поколений
Мишустин: важно сохранить память о войне для будущих поколений
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов осматривают экспозицию музея Славы во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов осматривают экспозицию музея Славы во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Важно сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений, в том числе через совместные проекты в культуре, науке и других областях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Узбекистан.
"Сегодня мы посетили "Парк Победы". Это просто нас всех поразило, изумило. Отдали дань уважения подвигу воинов, тружеников тыла. Очень важно здесь сохранить память о Великой Отечественной войне для всех наших будущих поколений, через совместные проекты в науке, в культуре, в спорте, во многих других областях", - сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана в Ташкенте.
Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября.
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