https://ria.ru/20240909/mishustin-1971677827.html

Россия и Узбекистан могут утроить товарооборот, заявил Мишустин

Россия и Узбекистан могут утроить товарооборот, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.09.2024

Россия и Узбекистан могут утроить товарооборот, заявил Мишустин

Россия и Узбекистан имеют все возможности, чтобы в перспективе утроить взаимный товарооборот, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:26

2024-09-09T18:26

2024-09-09T19:10

россия

ташкент

узбекистан

михаил мишустин

экономика

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ТАШКЕНТ, 9 сен – РИА Новости. Россия и Узбекистан имеют все возможности, чтобы в перспективе утроить взаимный товарооборот, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Во время государственного визита (президента РФ - ред.) Владимира Владимировича Путина в Ташкент в мае наши президенты поставили перед нами амбициозную цель – к 2030 году в три раза увеличить объемы совместной торговли. Соответственно, считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи", - сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств государств в Ташкенте. Он отметил, что у стран есть обоюдный настрой на плодотворную деятельность.Официальный визит Мишустина в республику продлится 9 и 10 сентября. Во вторник запланирована беседа российского премьера с президентом Узбекистана.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

россия

ташкент

узбекистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ташкент, узбекистан, михаил мишустин, экономика