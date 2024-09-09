Россия и Узбекистан могут утроить товарооборот, заявил Мишустин
Мишустин: Россия и Узбекистан имеют все возможности для увеличения товарооборота
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024
ТАШКЕНТ, 9 сен – РИА Новости. Россия и Узбекистан имеют все возможности, чтобы в перспективе утроить взаимный товарооборот, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Во время государственного визита (президента РФ - ред.) Владимира Владимировича Путина в Ташкент в мае наши президенты поставили перед нами амбициозную цель – к 2030 году в три раза увеличить объемы совместной торговли. Соответственно, считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи", - сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств государств в Ташкенте.
Он отметил, что у стран есть обоюдный настрой на плодотворную деятельность.
Официальный визит Мишустина в республику продлится 9 и 10 сентября. Во вторник запланирована беседа российского премьера с президентом Узбекистана.
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