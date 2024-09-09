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Россия и Узбекистан могут утроить товарооборот, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.09.2024
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18:26 09.09.2024 (обновлено: 19:10 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/mishustin-1971677827.html
Россия и Узбекистан могут утроить товарооборот, заявил Мишустин
Россия и Узбекистан могут утроить товарооборот, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.09.2024
Россия и Узбекистан могут утроить товарооборот, заявил Мишустин
Россия и Узбекистан имеют все возможности, чтобы в перспективе утроить взаимный товарооборот, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:26
2024-09-09T19:10
россия
ташкент
узбекистан
михаил мишустин
экономика
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ТАШКЕНТ, 9 сен – РИА Новости. Россия и Узбекистан имеют все возможности, чтобы в перспективе утроить взаимный товарооборот, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Во время государственного визита (президента РФ - ред.) Владимира Владимировича Путина в Ташкент в мае наши президенты поставили перед нами амбициозную цель – к 2030 году в три раза увеличить объемы совместной торговли. Соответственно, считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи", - сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств государств в Ташкенте. Он отметил, что у стран есть обоюдный настрой на плодотворную деятельность.Официальный визит Мишустина в республику продлится 9 и 10 сентября. Во вторник запланирована беседа российского премьера с президентом Узбекистана.
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россия, ташкент, узбекистан, михаил мишустин, экономика
Россия, Ташкент, Узбекистан, Михаил Мишустин, Экономика
Россия и Узбекистан могут утроить товарооборот, заявил Мишустин

Мишустин: Россия и Узбекистан имеют все возможности для увеличения товарооборота

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024
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ТАШКЕНТ, 9 сен – РИА Новости. Россия и Узбекистан имеют все возможности, чтобы в перспективе утроить взаимный товарооборот, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Во время государственного визита (президента РФ - ред.) Владимира Владимировича Путина в Ташкент в мае наши президенты поставили перед нами амбициозную цель – к 2030 году в три раза увеличить объемы совместной торговли. Соответственно, считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи", - сказал Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств государств в Ташкенте.
Он отметил, что у стран есть обоюдный настрой на плодотворную деятельность.
Официальный визит Мишустина в республику продлится 9 и 10 сентября. Во вторник запланирована беседа российского премьера с президентом Узбекистана.
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