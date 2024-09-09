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Мишустин назвал Узбекистан надежным партнером России - РИА Новости, 09.09.2024
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18:14 09.09.2024 (обновлено: 19:34 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/mishustin-1971675404.html
Мишустин назвал Узбекистан надежным партнером России
Мишустин назвал Узбекистан надежным партнером России - РИА Новости, 09.09.2024
Мишустин назвал Узбекистан надежным партнером России
Узбекистан является надежным партнером России, страны активно расширяют экономическое и инвестиционное взаимодействие, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:14
2024-09-09T19:34
узбекистан
россия
михаил мишустин
экономика
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 сен – РИА Новости. Узбекистан является надежным партнером России, страны активно расширяют экономическое и инвестиционное взаимодействие, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств государств в Ташкенте."Узбекистан является надежным партнером России. Отношения между нашими странами основаны на принципах равноправия, уважения друг к другу, учета интересов друг друга. Мы активно расширяем наше экономическое и инвестиционное взаимодействие", - сказал Мишустин.Он добавил, что формат совместной комиссии на уровне глав правительств позволяет эффективно решать все вопросы двустороннего сотрудничества и способствует реализации стратегических задач, которые ставят лидеры двух стран.Мишустин отметил, что в ходе нынешнего заседания они с коллегой рассмотрят перспективы наращивания связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также уделят особое внимание расширению кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, медицине, образовании и других областях."Уверен, что решения, которые мы сегодня примем, придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству и позволят выполнить задачи, которые перед нами поставили наши президенты", - сказал глава правительства РФ.Он рассчитывает, что достигнутые договоренности также послужат развитию экономик России и Узбекистана, повышению благополучия граждан.Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября.
https://ria.ru/20240909/mishustin-1971679682.html
https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html
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узбекистан, россия, михаил мишустин, экономика, ташкент
Узбекистан, Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Ташкент
Мишустин назвал Узбекистан надежным партнером России

Мишустин: Россия и Узбекистан активно расширяют экономическое сотрудничество

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024
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ТАШКЕНТ, 9 сен – РИА Новости. Узбекистан является надежным партнером России, страны активно расширяют экономическое и инвестиционное взаимодействие, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств государств в Ташкенте.
«
"Узбекистан является надежным партнером России. Отношения между нашими странами основаны на принципах равноправия, уважения друг к другу, учета интересов друг друга. Мы активно расширяем наше экономическое и инвестиционное взаимодействие", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Он добавил, что формат совместной комиссии на уровне глав правительств позволяет эффективно решать все вопросы двустороннего сотрудничества и способствует реализации стратегических задач, которые ставят лидеры двух стран.
Мишустин отметил, что в ходе нынешнего заседания они с коллегой рассмотрят перспективы наращивания связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также уделят особое внимание расширению кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, медицине, образовании и других областях.
"Уверен, что решения, которые мы сегодня примем, придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству и позволят выполнить задачи, которые перед нами поставили наши президенты", - сказал глава правительства РФ.
Он рассчитывает, что достигнутые договоренности также послужат развитию экономик России и Узбекистана, повышению благополучия граждан.
Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября.
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