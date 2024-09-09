https://ria.ru/20240909/mishustin-1971675404.html

Мишустин назвал Узбекистан надежным партнером России

Мишустин назвал Узбекистан надежным партнером России - РИА Новости, 09.09.2024

Мишустин назвал Узбекистан надежным партнером России

Узбекистан является надежным партнером России, страны активно расширяют экономическое и инвестиционное взаимодействие, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:14

2024-09-09T18:14

2024-09-09T19:34

узбекистан

россия

михаил мишустин

экономика

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 сен – РИА Новости. Узбекистан является надежным партнером России, страны активно расширяют экономическое и инвестиционное взаимодействие, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств государств в Ташкенте."Узбекистан является надежным партнером России. Отношения между нашими странами основаны на принципах равноправия, уважения друг к другу, учета интересов друг друга. Мы активно расширяем наше экономическое и инвестиционное взаимодействие", - сказал Мишустин.Он добавил, что формат совместной комиссии на уровне глав правительств позволяет эффективно решать все вопросы двустороннего сотрудничества и способствует реализации стратегических задач, которые ставят лидеры двух стран.Мишустин отметил, что в ходе нынешнего заседания они с коллегой рассмотрят перспективы наращивания связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также уделят особое внимание расширению кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, медицине, образовании и других областях."Уверен, что решения, которые мы сегодня примем, придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству и позволят выполнить задачи, которые перед нами поставили наши президенты", - сказал глава правительства РФ.Он рассчитывает, что достигнутые договоренности также послужат развитию экономик России и Узбекистана, повышению благополучия граждан.Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября.

https://ria.ru/20240909/mishustin-1971679682.html

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

узбекистан, россия, михаил мишустин, экономика, ташкент