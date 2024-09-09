https://ria.ru/20240909/mishustin-1971614575.html

Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Ташкент

Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Ташкент - РИА Новости, 09.09.2024

Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Ташкент

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Ташкент, где вместе с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым проведет очередное заседание совместной комиссии... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:51

2024-09-09T14:51

2024-09-09T16:22

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ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Ташкент, где вместе с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым проведет очередное заседание совместной комиссии на уровне глав правительств и встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября. Как ожидается, по прибытии Мишустин вместе с Ариповым посетит мемориальный комплекс "Парк Победы", где примет участие в церемонии возложения цветов. После этого премьеры планируют ознакомиться с работой производственной компании TEXNOPARK, которая включает в себя группу высокотехнологичных, экспортоориентированных промышленных предприятий. Позже в понедельник состоится пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, созданной в 2018 году по инициативе президентов двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Стороны обсудят ход реализации договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан, который состоялся в мае. Особое внимание главы правительств намерены уделить продвижению крупных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, отметили в пресс-службе российского кабмина. По итогам будут приняты совместное коммюнике, а также ряд межправительственных и межведомственных документов. Во вторник, 10 сентября запланирована беседа российского премьера с президентом Узбекистана.

https://ria.ru/20240901/uzbekistan-1969777729.html

https://ria.ru/20240907/deti-1971336440.html

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в мире, узбекистан, россия, ташкент, михаил мишустин, абдулла арипов, шавкат мирзиеев