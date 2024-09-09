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Заседание группы высокого уровня Союзного Государства пройдет в Минске - РИА Новости, 09.09.2024
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17:38 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/minsk-1971665915.html
Заседание группы высокого уровня Союзного Государства пройдет в Минске
Заседание группы высокого уровня Союзного Государства пройдет в Минске - РИА Новости, 09.09.2024
Заседание группы высокого уровня Союзного Государства пройдет в Минске
Заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится в конце сентября в Минске, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:38
2024-09-09T17:38
россия
белоруссия
минск
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится в конце сентября в Минске, заявил в понедельник госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Могу назвать дату - конец сентября, Минск", - заявил Мезенцев, отвечая на вопросы журналистов. Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства создана в соответствии с постановлением Совмина СГ от 18 июля 2012 года.
https://ria.ru/20240906/mezentsev-1971020690.html
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россия, белоруссия, минск, дмитрий мезенцев
Россия, Белоруссия, Минск, Дмитрий Мезенцев
Заседание группы высокого уровня Союзного Государства пройдет в Минске

Мезенцев: заседание группы высокого уровня СГ пройдет в конце сентября в Минске

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится в конце сентября в Минске, заявил в понедельник госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
"Могу назвать дату - конец сентября, Минск", - заявил Мезенцев, отвечая на вопросы журналистов.
Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства создана в соответствии с постановлением Совмина СГ от 18 июля 2012 года.
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РоссияБелоруссияМинскДмитрий Мезенцев
 
 
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