https://ria.ru/20240909/minsk-1971665915.html

Заседание группы высокого уровня Союзного Государства пройдет в Минске

Заседание группы высокого уровня Союзного Государства пройдет в Минске - РИА Новости, 09.09.2024

Заседание группы высокого уровня Союзного Государства пройдет в Минске

Заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится в конце сентября в Минске, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:38

2024-09-09T17:38

2024-09-09T17:38

россия

белоруссия

минск

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится в конце сентября в Минске, заявил в понедельник госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Могу назвать дату - конец сентября, Минск", - заявил Мезенцев, отвечая на вопросы журналистов. Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства создана в соответствии с постановлением Совмина СГ от 18 июля 2012 года.

https://ria.ru/20240906/mezentsev-1971020690.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, минск, дмитрий мезенцев