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Наличие ядерного оружия у Белоруссии отрезвило противника, заявили в Минске - РИА Новости, 09.09.2024
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14:09 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/minsk-1971602831.html
Наличие ядерного оружия у Белоруссии отрезвило противника, заявили в Минске
Наличие ядерного оружия у Белоруссии отрезвило противника, заявили в Минске - РИА Новости, 09.09.2024
Наличие ядерного оружия у Белоруссии отрезвило противника, заявили в Минске
Наличие ядерного оружия у Белоруссии отрезвило противника и укрепило переговорные позиции Минска, заявил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:09
2024-09-09T14:09
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МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Наличие ядерного оружия у Белоруссии отрезвило противника и укрепило переговорные позиции Минска, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена применять имеющееся на территории страны тактическое ядерное оружие, пока не нарушена ее граница. "Повлияло. Оно отрезвило, оно привело в более конструктивный разговор. Раньше было отношение весьма своеобразное, что они очень сильные, которые могут повлиять на что-то, и что Беларусь для них не является серьезным препятствием, противником при формировании своей политики в регионе", - сказал он в интервью телекомпании минобороны ВоенТВ. По словам Ревенко, наличие ядерного оружия укрепило и переговорные позиции Минска, и увеличило обороноспособность белорусского государства. Он также назвал решение президента Белоруссии Александра Лукашенко по ввозу ядерного оружия в страну влияющим на меры стратегического сдерживания белорусских партнеров от возможной агрессии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.
https://ria.ru/20240619/volfovich-1953933044.html
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цены на нефть, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин
Цены на нефть, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Наличие ядерного оружия у Белоруссии отрезвило противника, заявили в Минске

Минобороны Белоруссии: наличие ядерного оружия укрепило переговорные позиции

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Наличие ядерного оружия у Белоруссии отрезвило противника и укрепило переговорные позиции Минска, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена применять имеющееся на территории страны тактическое ядерное оружие, пока не нарушена ее граница.
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"Повлияло. Оно отрезвило, оно привело в более конструктивный разговор. Раньше было отношение весьма своеобразное, что они очень сильные, которые могут повлиять на что-то, и что Беларусь для них не является серьезным препятствием, противником при формировании своей политики в регионе", - сказал он в интервью телекомпании минобороны ВоенТВ.
По словам Ревенко, наличие ядерного оружия укрепило и переговорные позиции Минска, и увеличило обороноспособность белорусского государства.
Он также назвал решение президента Белоруссии Александра Лукашенко по ввозу ядерного оружия в страну влияющим на меры стратегического сдерживания белорусских партнеров от возможной агрессии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.
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