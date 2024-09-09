https://ria.ru/20240909/minoborony-1971660379.html

ВС России уничтожили бронемашину "Козак" ВСУ в курском приграничье

ВС России уничтожили бронемашину "Козак" ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 09.09.2024

ВС России уничтожили бронемашину "Козак" ВСУ в курском приграничье

Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:19

2024-09-09T17:19

2024-09-09T17:19

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" было выявлено движение боевой бронированной машины "Козак" боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона, что было подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240908/spetsoperatsiya-1971401663.html

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Уничтожение дроном бронированной машины "Козак" ВСУ в Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дроном боевой бронированной машины «Козак» ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-09-09T17:19 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)