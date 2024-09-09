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ВС России уничтожили бронемашину "Козак" ВСУ в курском приграничье
ВС России уничтожили бронемашину "Козак" ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 09.09.2024
ВС России уничтожили бронемашину "Козак" ВСУ в курском приграничье
Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:19
2024-09-09T17:19
2024-09-09T17:19
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курская область
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" было выявлено движение боевой бронированной машины "Козак" боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона, что было подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении.
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Уничтожение дроном бронированной машины "Козак" ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дроном боевой бронированной машины «Козак» ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-09-09T17:19
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили бронемашину "Козак" ВСУ в курском приграничье
Минобороны показало кадры уничтожения "Козака" ВСУ в Курской области FPV-дроном