https://ria.ru/20240909/minoborony-1971624973.html

ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями

ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 09.09.2024

ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями

Российская ПВО уничтожила днем два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и еще один над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:21

2024-09-09T15:21

2024-09-09T15:25

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила днем два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и еще один над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."С 12.40 до 14.10 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

курская область

белгородская область

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безопасность, курская область, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)