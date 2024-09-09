https://ria.ru/20240909/minoborony-1971624973.html
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 09.09.2024
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями
Российская ПВО уничтожила днем два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и еще один над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:21
2024-09-09T15:21
2024-09-09T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила днем два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и еще один над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."С 12.40 до 14.10 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
курская область
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями
Минобороны: ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями