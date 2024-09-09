https://ria.ru/20240909/minoborony-1971624092.html
ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области FPV-дроном
ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области FPV-дроном - РИА Новости, 09.09.2024
ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области FPV-дроном
Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США в Харьковской области, информирует Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:18
2024-09-09T15:18
2024-09-09T15:18
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971623414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8115e3ae150ad767742bfe2c8273f6a4.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США в Харьковской области, информирует Минобороны РФ."В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение боевой машины пехоты Bradley производства США. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по БМП противника. В результате прямого попадания FPV-дрона БМП Bradley боевиков ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении.На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдается пожар после взрыва БМП противника, добавили в ведомстве.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/punkt-1971614039.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971623414_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_85048e7b77447620046f23220c92c29f.jpg
Кадры уничтожения очередной БМП Bradley ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало видео уничтожения очередной БМП Bradley ВСУ в Харьковской области. Машину поразили FPV-дроном.
2024-09-09T15:18
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области FPV-дроном
Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley прямым попаданием FPV-дрона