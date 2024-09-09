https://ria.ru/20240909/minoborony-1971624092.html

ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области FPV-дроном

ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области FPV-дроном - РИА Новости, 09.09.2024

ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области FPV-дроном

Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США в Харьковской области, информирует Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:18

2024-09-09T15:18

2024-09-09T15:18

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США в Харьковской области, информирует Минобороны РФ."В ходе разведывательных мероприятий в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение боевой машины пехоты Bradley производства США. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по БМП противника. В результате прямого попадания FPV-дрона БМП Bradley боевиков ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении.На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдается пожар после взрыва БМП противника, добавили в ведомстве.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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Кадры уничтожения очередной БМП Bradley ВСУ в Харьковской области Минобороны показало видео уничтожения очередной БМП Bradley ВСУ в Харьковской области. Машину поразили FPV-дроном. 2024-09-09T15:18 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина