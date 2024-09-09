https://ria.ru/20240909/minoborony-1971607172.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 240 украинских военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:28

2024-09-09T14:28

2024-09-09T14:32

россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 240 украинских военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ и 10 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240909/alaudinov-1971561735.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)