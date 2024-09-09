https://ria.ru/20240909/minoborony-1971586263.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 09.09.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и по одной САУ производства Польши и США соответственно, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:05

2024-09-09T13:05

2024-09-09T13:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и по одной САУ производства Польши и США соответственно, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении. Противник потерял до 125 военнослужащих три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)