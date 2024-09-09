Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/minoborony-1971586263.html
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 09.09.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и по одной САУ производства Польши и США соответственно, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:05
2024-09-09T13:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и по одной САУ производства Польши и США соответственно, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении. Противник потерял до 125 военнослужащих три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_7c9832552be02a481b3bbe2718995776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военных и две САУ в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и по одной САУ производства Польши и США соответственно, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении.
Противник потерял до 125 военнослужащих три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала