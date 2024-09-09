https://ria.ru/20240909/minoborony-1971586263.html
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 09.09.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и по одной САУ производства Польши и США соответственно, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:05
2024-09-09T13:05
2024-09-09T13:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и по одной САУ производства Польши и США соответственно, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении. Противник потерял до 125 военнослужащих три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_7c9832552be02a481b3bbe2718995776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военных и две САУ в зоне действий "Востока"