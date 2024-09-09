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Группировка "Днепр" уничтожила до 75 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 75 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 75 солдат ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, 152-мм орудие Д-20, 122-мм... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:02

2024-09-09T13:02

2024-09-09T13:02

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Жеребянки Запорожской области, Отрадокаменка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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