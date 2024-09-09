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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 09.09.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих за... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:52
2024-09-09T12:52
2024-09-09T12:52
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых группы противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. "Уничтожено три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне ответственности "Юга"