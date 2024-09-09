Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/minoborony-1971582497.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 09.09.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих за... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:52
2024-09-09T12:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469641_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_36b5ececee47b65cc3f19f34eb808ae8.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых группы противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. "Уничтожено три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469641_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c31d21c9d0104d73b1a6df361fc2aa6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых группы противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. "Уничтожено три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала