https://ria.ru/20240909/minoborony-1971581974.html

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:49

2024-09-09T12:49

2024-09-09T13:01

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 620 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица Paladin и 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", три 105 мм орудия L-119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.Также уничтожены шесть полевых складов боеприпасов, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)