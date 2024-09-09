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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
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12:49 09.09.2024 (обновлено: 13:01 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/minoborony-1971581974.html
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:49
2024-09-09T13:01
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 620 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица Paladin и 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", три 105 мм орудия L-119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.Также уничтожены шесть полевых складов боеприпасов, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 620 военных и танк в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 620 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены две контратаки подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица Paladin и 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", три 105 мм орудия L-119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены шесть полевых складов боеприпасов, отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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