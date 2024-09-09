https://ria.ru/20240909/minoborony-1971581833.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Силы российской группировки войск "Север" в Харьковской области за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 150 военных, сообщило РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:47
2024-09-09T12:47
2024-09-09T12:56
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962907851_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4795ed64b7bc8cd7ec2b4895668a9816.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" в Харьковской области за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 150 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Отражены две контратаки штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял до 150 военнослужащих и два автомобиля", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962907851_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_cc562ec9092cd49af31c49d8f6a0d9e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных в зоне ответственности "Севера"