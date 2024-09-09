https://ria.ru/20240909/minoborony-1971581833.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Силы российской группировки войск "Север" в Харьковской области за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 150 военных, сообщило РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:47

2024-09-09T12:47

2024-09-09T12:56

харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" в Харьковской области за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 150 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Отражены две контратаки штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял до 150 военнослужащих и два автомобиля", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)