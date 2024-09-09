https://ria.ru/20240909/minoborony-1971510869.html

В Белгородской и Курской областях ночью уничтожили два беспилотника

В Белгородской и Курской областях ночью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 09.09.2024

В Белгородской и Курской областях ночью уничтожили два беспилотника

Российская ПВО уничтожила по одному украинскому беспилотнику над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:15

2024-09-09T07:15

2024-09-09T07:23

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила по одному украинскому беспилотнику над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны России."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240908/bespilotniki-1971410929.html

курская область

белгородская область

россия

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курская область, белгородская область, россия