https://ria.ru/20240909/minoborony-1971510869.html
В Белгородской и Курской областях ночью уничтожили два беспилотника
В Белгородской и Курской областях ночью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 09.09.2024
В Белгородской и Курской областях ночью уничтожили два беспилотника
Российская ПВО уничтожила по одному украинскому беспилотнику над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:15
2024-09-09T07:15
2024-09-09T07:23
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила по одному украинскому беспилотнику над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны России."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Россия
В Белгородской и Курской областях ночью уничтожили два беспилотника
Минобороны: ПВО за ночь сбила в Белгородской и Курской областях два БПЛА ВСУ