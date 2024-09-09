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Бельгия раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель - РИА Новости, 09.09.2024
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16:09 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/migranty-1971636526.html
Бельгия раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель
Бельгия раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель - РИА Новости, 09.09.2024
Бельгия раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель
Госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель, где находятся основные европейские... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:09
2024-09-09T16:09
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель, где находятся основные европейские институты, на фоне нарастающих разногласий по вопросам общей миграционной политики ЕС. "Перекладывание ответственности в одностороннем порядке с помощью подобных угроз подрывает солидарность и сотрудничество внутри ЕС", - говорится в письменном заявлении де Мур. По ее словам, подобная угроза свидетельствует об отсутствии уважения к европейским институтам и общей европейской политике. Де Мур уже поручила представителю Бельгии в ЕС провести переговоры по этому вопросу со своим венгерским коллегой. Она также ожидает, что Еврокомиссия решительно отреагирует на такие провокационные, по мнению бельгийского чиновника, заявления венгерских представителей. Ранее в августе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос. Директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер заявлял, что Венгрия может пропустить нелегальных мигрантов через свою территорию в Австрию и Германию, если Евросоюз не отменит штраф за неисполнение Будапештом миграционных правил ЕС.
https://ria.ru/20240613/vengriya-1952510625.html
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в мире, венгрия, будапешт, бельгия, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Венгрия, Будапешт, Бельгия, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Бельгия раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель

Госсекретарь де Мур раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПалаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште
Палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель, где находятся основные европейские институты, на фоне нарастающих разногласий по вопросам общей миграционной политики ЕС.
"Перекладывание ответственности в одностороннем порядке с помощью подобных угроз подрывает солидарность и сотрудничество внутри ЕС", - говорится в письменном заявлении де Мур.
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13 июня, 11:01
По ее словам, подобная угроза свидетельствует об отсутствии уважения к европейским институтам и общей европейской политике.
Де Мур уже поручила представителю Бельгии в ЕС провести переговоры по этому вопросу со своим венгерским коллегой. Она также ожидает, что Еврокомиссия решительно отреагирует на такие провокационные, по мнению бельгийского чиновника, заявления венгерских представителей.
Ранее в августе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда".
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
Директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер заявлял, что Венгрия может пропустить нелегальных мигрантов через свою территорию в Австрию и Германию, если Евросоюз не отменит штраф за неисполнение Будапештом миграционных правил ЕС.
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