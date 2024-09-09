Бельгия раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель
Госсекретарь де Мур раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПалаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште
Палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур раскритиковала угрозы Венгрии направить мигрантов в Брюссель, где находятся основные европейские институты, на фоне нарастающих разногласий по вопросам общей миграционной политики ЕС.
"Перекладывание ответственности в одностороннем порядке с помощью подобных угроз подрывает солидарность и сотрудничество внутри ЕС", - говорится в письменном заявлении де Мур.
Суд ЕС оштрафовал Венгрию
13 июня, 11:01
По ее словам, подобная угроза свидетельствует об отсутствии уважения к европейским институтам и общей европейской политике.
Де Мур уже поручила представителю Бельгии в ЕС провести переговоры по этому вопросу со своим венгерским коллегой. Она также ожидает, что Еврокомиссия решительно отреагирует на такие провокационные, по мнению бельгийского чиновника, заявления венгерских представителей.
Ранее в августе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда".
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
Директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер заявлял, что Венгрия может пропустить нелегальных мигрантов через свою территорию в Австрию и Германию, если Евросоюз не отменит штраф за неисполнение Будапештом миграционных правил ЕС.