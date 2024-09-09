https://ria.ru/20240909/mi-28nm-1971507702.html

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 09.09.2024

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T05:20

2024-09-09T05:20

2024-09-09T13:56

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - добавили в ведомстве.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм