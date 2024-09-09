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Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 09.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 09.09.2024 (обновлено: 13:56 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/mi-28nm-1971507702.html
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 09.09.2024
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:20
2024-09-09T13:56
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240909/morpekhi-1971506434.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

© Минобороны РоссииЭкипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Минобороны России
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства.
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - добавили в ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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