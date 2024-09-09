https://ria.ru/20240909/matvienko-1971607905.html
В российском обществе есть сплоченность, заявила Матвиенко
В российском обществе есть сплоченность, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.09.2024
В российском обществе есть сплоченность, заявила Матвиенко
Итоги голосования в России поставили точку в попытках противников РФ дестабилизировать ситуацию в стране, общество показало сплоченность, заявила председатель... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:31
2024-09-09T14:31
2024-09-09T14:43
россия
выборы в россии — 2024
политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Итоги голосования в России поставили точку в попытках противников РФ дестабилизировать ситуацию в стране, общество показало сплоченность, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Первые, на мой взгляд, итоги единого дня голосования поставили такую уже жирную точку в попытках наших противников дестабилизировать ситуацию в России, разобщить наше общество", - сказала Матвиенко журналистам.Она отметила, что российское общество крепко сплочено, в нём существует доверие к власти.
https://ria.ru/20240909/matvienko-1971608869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выборы в россии — 2024, политика
Россия, Выборы в России — 2024, Политика
В российском обществе есть сплоченность, заявила Матвиенко
Матвиенко: итоги выборов поставили точку в попытках расшатать ситуацию в России
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Итоги голосования в России поставили точку в попытках противников РФ дестабилизировать ситуацию в стране, общество показало сплоченность, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Первые, на мой взгляд, итоги единого дня голосования поставили такую уже жирную точку в попытках наших противников дестабилизировать ситуацию в России, разобщить наше общество", - сказала Матвиенко журналистам.
Она отметила, что российское общество крепко сплочено, в нём существует доверие к власти.