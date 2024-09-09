https://ria.ru/20240909/matvienko-1971607905.html

В российском обществе есть сплоченность, заявила Матвиенко

В российском обществе есть сплоченность, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.09.2024

В российском обществе есть сплоченность, заявила Матвиенко

Итоги голосования в России поставили точку в попытках противников РФ дестабилизировать ситуацию в стране, общество показало сплоченность, заявила председатель... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:31

2024-09-09T14:31

2024-09-09T14:43

россия

выборы в россии — 2024

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Итоги голосования в России поставили точку в попытках противников РФ дестабилизировать ситуацию в стране, общество показало сплоченность, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Первые, на мой взгляд, итоги единого дня голосования поставили такую уже жирную точку в попытках наших противников дестабилизировать ситуацию в России, разобщить наше общество", - сказала Матвиенко журналистам.Она отметила, что российское общество крепко сплочено, в нём существует доверие к власти.

https://ria.ru/20240909/matvienko-1971608869.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, выборы в россии — 2024, политика