https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971496015.html
Собянин выразил соболезнования родным и близким Маслякова
Собянин выразил соболезнования родным и близким Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024
Собянин выразил соболезнования родным и близким Маслякова
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова и отметил его профессионализм,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T00:37
2024-09-09T00:37
2024-09-09T00:37
александр масляков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова и отметил его профессионализм, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье. "Не стало Александра Васильевича Маслякова - легендарного телеведущего, внесшего большой вклад в развитие российской культуры. Блистательное творчество Александра Васильевича Маслякова привнесло на отечественное телевидение неподражаемый юмор, энергию молодости и жизнерадостное настроение", - говорится в телеграмме. Собянин отметил, что Масляков всю свою душу вложил в КВН - популярнейшую телепередачу, которая стала культовой для нескольких поколений зрителей и подарила целое созвездие новых талантливых имен. "Высочайший профессионализм, обаяние, остроумие и интеллигентность снискали мастеру любовь и уважение по разные стороны экрана. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников", - добавил мэр столицы.
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александр масляков, квн, умер александр масляков, сергей собянин, россия, москва
Александр Масляков, КВН, Умер Александр Масляков, Сергей Собянин, Россия, Москва
Собянин выразил соболезнования родным и близким Маслякова
Собянин в соболезнованиях родным Маслякова: он всю свою душу вложил в КВН
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова и отметил его профессионализм, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
мэра и правительства столицы.
Легендарный телеведущий КВН
скончался на 83-м году жизни в воскресенье.
"Не стало Александра Васильевича Маслякова - легендарного телеведущего, внесшего большой вклад в развитие российской культуры. Блистательное творчество Александра Васильевича Маслякова привнесло на отечественное телевидение неподражаемый юмор, энергию молодости и жизнерадостное настроение", - говорится в телеграмме.
Собянин отметил, что Масляков всю свою душу вложил в КВН - популярнейшую телепередачу, которая стала культовой для нескольких поколений зрителей и подарила целое созвездие новых талантливых имен.
"Высочайший профессионализм, обаяние, остроумие и интеллигентность снискали мастеру любовь и уважение по разные стороны экрана. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников", - добавил мэр столицы.