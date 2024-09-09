https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971496015.html

Собянин выразил соболезнования родным и близким Маслякова

Собянин выразил соболезнования родным и близким Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024

Собянин выразил соболезнования родным и близким Маслякова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова и отметил его профессионализм,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:37

2024-09-09T00:37

2024-09-09T00:37

александр масляков

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умер александр масляков

сергей собянин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова и отметил его профессионализм, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье. "Не стало Александра Васильевича Маслякова - легендарного телеведущего, внесшего большой вклад в развитие российской культуры. Блистательное творчество Александра Васильевича Маслякова привнесло на отечественное телевидение неподражаемый юмор, энергию молодости и жизнерадостное настроение", - говорится в телеграмме. Собянин отметил, что Масляков всю свою душу вложил в КВН - популярнейшую телепередачу, которая стала культовой для нескольких поколений зрителей и подарила целое созвездие новых талантливых имен. "Высочайший профессионализм, обаяние, остроумие и интеллигентность снискали мастеру любовь и уважение по разные стороны экрана. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников", - добавил мэр столицы.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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александр масляков, квн, умер александр масляков, сергей собянин, россия, москва