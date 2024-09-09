https://ria.ru/20240909/masljakov-1971620131.html

Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова

Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024

Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова выразил соболезнования его родным... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:05

2024-09-09T15:05

2024-09-09T15:05

свердловская область

россия

свердловск

евгений куйвашев

александр масляков

квн

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова выразил соболезнования его родным и близким, отметив, что он создал вечный двигатель интеллектуального юмора. Легендарный телеведущий КВН родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1941 году, в воскресенье Масляков скончался на 83-м году жизни. "Для всех уральцев это стало большой личной утратой. Ушел из жизни наш земляк, яркий, добрый, светлый и бесконечно талантливый человек, всенародно любимый и уважаемый. Личное обаяние Александра Васильевича, его искренность и тактичная деликатность, бережное отношение ко всем, с кем его сводила профессиональная судьба, были ключом к сердцам и душам людей. Александр Васильевич Масляков создал настоящий вечный двигатель интеллектуального юмора и сам долгие годы оставался мощным энергетическим ядром уникальной планеты, имя которой КВН", – передает слова Куйвашева департамент информационной политики региона. По словам губернатора, благодаря таланту Маслякова движение веселых и находчивых объединило миллионы людей по всему миру, а КВН внес значительный вклад в укрепление дружеских отношений, взаимопонимания и теплого общения между людьми. С 2019 года встречи команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет проходят в столице Урала.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971475135.html

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

свердловская область

россия

свердловск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

свердловская область, россия, свердловск, евгений куйвашев, александр масляков, квн