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Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024
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15:05 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/masljakov-1971620131.html
Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова
Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024
Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова выразил соболезнования его родным... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:05
2024-09-09T15:05
свердловская область
россия
свердловск
евгений куйвашев
александр масляков
квн
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова выразил соболезнования его родным и близким, отметив, что он создал вечный двигатель интеллектуального юмора. Легендарный телеведущий КВН родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1941 году, в воскресенье Масляков скончался на 83-м году жизни. "Для всех уральцев это стало большой личной утратой. Ушел из жизни наш земляк, яркий, добрый, светлый и бесконечно талантливый человек, всенародно любимый и уважаемый. Личное обаяние Александра Васильевича, его искренность и тактичная деликатность, бережное отношение ко всем, с кем его сводила профессиональная судьба, были ключом к сердцам и душам людей. Александр Васильевич Масляков создал настоящий вечный двигатель интеллектуального юмора и сам долгие годы оставался мощным энергетическим ядром уникальной планеты, имя которой КВН", – передает слова Куйвашева департамент информационной политики региона. По словам губернатора, благодаря таланту Маслякова движение веселых и находчивых объединило миллионы людей по всему миру, а КВН внес значительный вклад в укрепление дружеских отношений, взаимопонимания и теплого общения между людьми. С 2019 года встречи команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет проходят в столице Урала.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971475135.html
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свердловская область
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свердловская область, россия, свердловск, евгений куйвашев, александр масляков, квн
Свердловская область, Россия, Свердловск, Евгений Куйвашев, Александр Масляков, КВН
Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова

Куйвашев: Масляков создал вечный двигатель интеллектуального юмора

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПрезидент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков
Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова выразил соболезнования его родным и близким, отметив, что он создал вечный двигатель интеллектуального юмора.
Легендарный телеведущий КВН родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1941 году, в воскресенье Масляков скончался на 83-м году жизни.
Ведущий и президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков на юбилейном спецпроекте КВН-45 в театре Советской Армии - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Человек с планеты КВН. Умер Александр Масляков
8 сентября, 21:46
"Для всех уральцев это стало большой личной утратой. Ушел из жизни наш земляк, яркий, добрый, светлый и бесконечно талантливый человек, всенародно любимый и уважаемый. Личное обаяние Александра Васильевича, его искренность и тактичная деликатность, бережное отношение ко всем, с кем его сводила профессиональная судьба, были ключом к сердцам и душам людей. Александр Васильевич Масляков создал настоящий вечный двигатель интеллектуального юмора и сам долгие годы оставался мощным энергетическим ядром уникальной планеты, имя которой КВН", – передает слова Куйвашева департамент информационной политики региона.
По словам губернатора, благодаря таланту Маслякова движение веселых и находчивых объединило миллионы людей по всему миру, а КВН внес значительный вклад в укрепление дружеских отношений, взаимопонимания и теплого общения между людьми.
С 2019 года встречи команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет проходят в столице Урала.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Биография телеведущего КВН Александра Маслякова
8 сентября, 20:20
 
Свердловская областьРоссияСвердловскЕвгений КуйвашевАлександр МасляковКВН
 
 
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