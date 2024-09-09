https://ria.ru/20240909/masljakov-1971620131.html
Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова
Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024
Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова выразил соболезнования его родным... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:05
2024-09-09T15:05
2024-09-09T15:05
свердловская область
россия
свердловск
евгений куйвашев
александр масляков
квн
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова выразил соболезнования его родным и близким, отметив, что он создал вечный двигатель интеллектуального юмора. Легендарный телеведущий КВН родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1941 году, в воскресенье Масляков скончался на 83-м году жизни. "Для всех уральцев это стало большой личной утратой. Ушел из жизни наш земляк, яркий, добрый, светлый и бесконечно талантливый человек, всенародно любимый и уважаемый. Личное обаяние Александра Васильевича, его искренность и тактичная деликатность, бережное отношение ко всем, с кем его сводила профессиональная судьба, были ключом к сердцам и душам людей. Александр Васильевич Масляков создал настоящий вечный двигатель интеллектуального юмора и сам долгие годы оставался мощным энергетическим ядром уникальной планеты, имя которой КВН", – передает слова Куйвашева департамент информационной политики региона. По словам губернатора, благодаря таланту Маслякова движение веселых и находчивых объединило миллионы людей по всему миру, а КВН внес значительный вклад в укрепление дружеских отношений, взаимопонимания и теплого общения между людьми. С 2019 года встречи команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет проходят в столице Урала.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971475135.html
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, россия, свердловск, евгений куйвашев, александр масляков, квн
Свердловская область, Россия, Свердловск, Евгений Куйвашев, Александр Масляков, КВН
Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Маслякова
Куйвашев: Масляков создал вечный двигатель интеллектуального юмора
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова выразил соболезнования его родным и близким, отметив, что он создал вечный двигатель интеллектуального юмора.
Легендарный телеведущий КВН родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1941 году, в воскресенье Масляков скончался на 83-м году жизни.
"Для всех уральцев это стало большой личной утратой. Ушел из жизни наш земляк, яркий, добрый, светлый и бесконечно талантливый человек, всенародно любимый и уважаемый. Личное обаяние Александра Васильевича, его искренность и тактичная деликатность, бережное отношение ко всем, с кем его сводила профессиональная судьба, были ключом к сердцам и душам людей. Александр Васильевич Масляков создал настоящий вечный двигатель интеллектуального юмора и сам долгие годы оставался мощным энергетическим ядром уникальной планеты, имя которой КВН", – передает слова Куйвашева департамент информационной политики региона.
По словам губернатора, благодаря таланту Маслякова движение веселых и находчивых объединило миллионы людей по всему миру, а КВН внес значительный вклад в укрепление дружеских отношений, взаимопонимания и теплого общения между людьми.
С 2019 года встречи команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет проходят в столице Урала.