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Маск согласился с выводами Драги о конкурентоспособности ЕС

Маск согласился с выводами Драги о конкурентоспособности ЕС - РИА Новости, 09.09.2024

Маск согласился с выводами Драги о конкурентоспособности ЕС

Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:14

2024-09-09T18:14

2024-09-09T18:14

экономика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. "Критические замечания Марио Драги верны. Тщательный пересмотр законов ЕС с целью устранения ненужных и оптимизации деятельности в Европе оживил бы экономический рост и укрепил бы конкурентоспособность. Все по умолчанию должно быть законным, а не противозаконным", - написал Маск на странице в соцсети X. Доклад, подготовленный для Еврокомиссии Марио Драги, указывает на актуальные проблемы развития ЕС - в их числе сырьевая и технологическая зависимость от внешних экспортеров, сокращение населения, замедляющийся экономический рост, а также слабость европейского оборонно-промышленного сектора. По словам Драги, ЕС может потерять смысл своего существования, если не найдет решение упомянутым проблемам.

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экономика, цены на нефть, италия, европа, марио драги, илон маск, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк