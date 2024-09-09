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Маск согласился с выводами Драги о конкурентоспособности ЕС
Маск согласился с выводами Драги о конкурентоспособности ЕС - РИА Новости, 09.09.2024
Маск согласился с выводами Драги о конкурентоспособности ЕС
Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:14
2024-09-09T18:14
2024-09-09T18:14
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с критическими выводами о конкурентоспособности ЕС, озвученными в докладе, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. "Критические замечания Марио Драги верны. Тщательный пересмотр законов ЕС с целью устранения ненужных и оптимизации деятельности в Европе оживил бы экономический рост и укрепил бы конкурентоспособность. Все по умолчанию должно быть законным, а не противозаконным", - написал Маск на странице в соцсети X. Доклад, подготовленный для Еврокомиссии Марио Драги, указывает на актуальные проблемы развития ЕС - в их числе сырьевая и технологическая зависимость от внешних экспортеров, сокращение населения, замедляющийся экономический рост, а также слабость европейского оборонно-промышленного сектора. По словам Драги, ЕС может потерять смысл своего существования, если не найдет решение упомянутым проблемам.
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экономика, цены на нефть, италия, европа, марио драги, илон маск, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк
Экономика, Цены на нефть, Италия, Европа, Марио Драги, Илон Маск, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк
Маск согласился с выводами Драги о конкурентоспособности ЕС
Илон Маск согласился с критическими выводами Драги о конкурентоспособности ЕС