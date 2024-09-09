https://ria.ru/20240909/mariy_el-1971512028.html

"Единая Россия" набирает на выборах в госсобрание Марий Эл 61,23% голосов

"Единая Россия" набирает на выборах в госсобрание Марий Эл 61,23% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

"Единая Россия" набирает на выборах в госсобрание Марий Эл 61,23% голосов

Партия "Единая Россия" с 61,23% голосов побеждает на выборах в Государственное собрание Марий Эл, второй идет КПРФ с 11,57% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:41

2024-09-09T07:41

2024-09-09T07:47

единая россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 61,23% голосов побеждает на выборах в Государственное собрание Марий Эл, второй идет КПРФ с 11,57% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным на онлайн-табло в Центризбиркоме РФ, на третьем месте ЛПДР с 8,65% голосов, на четвертом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 4,86%. На пятой строчке "Новые люди" с 4,35% голосов, на шестой - Партия пенсионеров с 4,12%, следом идет партия "Коммунисты России" с результатом 3,77% голосов.

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единая россия, выборы в россии — 2024, политика, россия, коммунисты россии