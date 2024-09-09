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"Единая Россия" набирает на выборах в госсобрание Марий Эл 61,23% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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07:41 09.09.2024 (обновлено: 07:47 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/mariy_el-1971512028.html
"Единая Россия" набирает на выборах в госсобрание Марий Эл 61,23% голосов
"Единая Россия" набирает на выборах в госсобрание Марий Эл 61,23% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
"Единая Россия" набирает на выборах в госсобрание Марий Эл 61,23% голосов
Партия "Единая Россия" с 61,23% голосов побеждает на выборах в Государственное собрание Марий Эл, второй идет КПРФ с 11,57% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:41
2024-09-09T07:47
единая россия
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политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 61,23% голосов побеждает на выборах в Государственное собрание Марий Эл, второй идет КПРФ с 11,57% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным на онлайн-табло в Центризбиркоме РФ, на третьем месте ЛПДР с 8,65% голосов, на четвертом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 4,86%. На пятой строчке "Новые люди" с 4,35% голосов, на шестой - Партия пенсионеров с 4,12%, следом идет партия "Коммунисты России" с результатом 3,77% голосов.
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единая россия, выборы в россии — 2024, политика, россия, коммунисты россии
Единая Россия, Выборы в России — 2024, Политика, Россия, Коммунисты России
"Единая Россия" набирает на выборах в госсобрание Марий Эл 61,23% голосов

Партия "ЕР" побеждает на выборах в госсобрание Марий Эл с 61,23% голосов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Партия "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 61,23% голосов побеждает на выборах в Государственное собрание Марий Эл, второй идет КПРФ с 11,57% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным на онлайн-табло в Центризбиркоме РФ, на третьем месте ЛПДР с 8,65% голосов, на четвертом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 4,86%. На пятой строчке "Новые люди" с 4,35% голосов, на шестой - Партия пенсионеров с 4,12%, следом идет партия "Коммунисты России" с результатом 3,77% голосов.
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