https://ria.ru/20240909/lukashenko-1971582254.html

Лукашенко встретился с министром общественной безопасности Вьетнама

Лукашенко встретился с министром общественной безопасности Вьетнама - РИА Новости, 09.09.2024

Лукашенко встретился с министром общественной безопасности Вьетнама

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней обстановке вопросы безопасности выходят на первое место. Его слова приводит Sputnik.Беларусь. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:51

2024-09-09T12:51

2024-09-09T12:56

в мире

вьетнам

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней обстановке вопросы безопасности выходят на первое место. Его слова приводит Sputnik.Беларусь."Что касается развития международных отношений, то у нас и у Вьетнама взгляды похожие: мы за многополярный мир. И хотим мы этого или нет, многополярный мир состоится. В этой связи в сильно меняющемся мире, очень сложном, неоднозначном мире вопросы безопасности выходят на первое место. Я очень надеюсь, что ваш визит в Беларусь будет способствовать укреплению наших отношений и в сфере безопасности", - приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. По словам Лукашенко, между Вьетнамом и Белоруссией установились очень теплые, дружеские отношения. "И наша дружба с вьетнамским народом основана на тех героических страницах борьбы вьетнамского народа за свою независимость уже после Второй мировой войны. Наши соотечественники много работали во Вьетнаме, помогали и в войне, и после - восстанавливать народное хозяйство. Мы до сих пор придерживаемся такой же позиции", - сказал белорусский президент. Со своей стороны, Лыонг Там Куанг отметил, что визит в Белоруссию делегации министерства общественной безопасности Вьетнама будет способствовать углублению дружественных отношений не только между двумя странами, но и между силовыми структурами.

https://ria.ru/20240909/provokatsii-1971505182.html

https://ria.ru/20240524/peregovory-1948025236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вьетнам, белоруссия, александр лукашенко