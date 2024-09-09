Лукашенко встретился с министром общественной безопасности Вьетнама
Лукашенко встретился с вьетнамским министром Лыонг Там Куангом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней обстановке вопросы безопасности выходят на первое место. Его слова приводит Sputnik.Беларусь.
"Что касается развития международных отношений, то у нас и у Вьетнама взгляды похожие: мы за многополярный мир. И хотим мы этого или нет, многополярный мир состоится. В этой связи в сильно меняющемся мире, очень сложном, неоднозначном мире вопросы безопасности выходят на первое место. Я очень надеюсь, что ваш визит в Беларусь будет способствовать укреплению наших отношений и в сфере безопасности", - приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом.
По словам Лукашенко, между Вьетнамом и Белоруссией установились очень теплые, дружеские отношения. "И наша дружба с вьетнамским народом основана на тех героических страницах борьбы вьетнамского народа за свою независимость уже после Второй мировой войны. Наши соотечественники много работали во Вьетнаме, помогали и в войне, и после - восстанавливать народное хозяйство. Мы до сих пор придерживаемся такой же позиции", - сказал белорусский президент.
Со своей стороны, Лыонг Там Куанг отметил, что визит в Белоруссию делегации министерства общественной безопасности Вьетнама будет способствовать углублению дружественных отношений не только между двумя странами, но и между силовыми структурами.