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Лукашенко встретился с министром общественной безопасности Вьетнама - РИА Новости, 09.09.2024
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12:51 09.09.2024 (обновлено: 12:56 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lukashenko-1971582254.html
Лукашенко встретился с министром общественной безопасности Вьетнама
Лукашенко встретился с министром общественной безопасности Вьетнама - РИА Новости, 09.09.2024
Лукашенко встретился с министром общественной безопасности Вьетнама
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней обстановке вопросы безопасности выходят на первое место. Его слова приводит Sputnik.Беларусь. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:51
2024-09-09T12:56
в мире
вьетнам
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней обстановке вопросы безопасности выходят на первое место. Его слова приводит Sputnik.Беларусь."Что касается развития международных отношений, то у нас и у Вьетнама взгляды похожие: мы за многополярный мир. И хотим мы этого или нет, многополярный мир состоится. В этой связи в сильно меняющемся мире, очень сложном, неоднозначном мире вопросы безопасности выходят на первое место. Я очень надеюсь, что ваш визит в Беларусь будет способствовать укреплению наших отношений и в сфере безопасности", - приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. По словам Лукашенко, между Вьетнамом и Белоруссией установились очень теплые, дружеские отношения. "И наша дружба с вьетнамским народом основана на тех героических страницах борьбы вьетнамского народа за свою независимость уже после Второй мировой войны. Наши соотечественники много работали во Вьетнаме, помогали и в войне, и после - восстанавливать народное хозяйство. Мы до сих пор придерживаемся такой же позиции", - сказал белорусский президент. Со своей стороны, Лыонг Там Куанг отметил, что визит в Белоруссию делегации министерства общественной безопасности Вьетнама будет способствовать углублению дружественных отношений не только между двумя странами, но и между силовыми структурами.
https://ria.ru/20240909/provokatsii-1971505182.html
https://ria.ru/20240524/peregovory-1948025236.html
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в мире, вьетнам, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Вьетнам, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко встретился с министром общественной безопасности Вьетнама

Лукашенко встретился с вьетнамским министром Лыонг Там Куангом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней обстановке вопросы безопасности выходят на первое место. Его слова приводит Sputnik.Беларусь.
"Что касается развития международных отношений, то у нас и у Вьетнама взгляды похожие: мы за многополярный мир. И хотим мы этого или нет, многополярный мир состоится. В этой связи в сильно меняющемся мире, очень сложном, неоднозначном мире вопросы безопасности выходят на первое место. Я очень надеюсь, что ваш визит в Беларусь будет способствовать укреплению наших отношений и в сфере безопасности", - приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом.
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По словам Лукашенко, между Вьетнамом и Белоруссией установились очень теплые, дружеские отношения. "И наша дружба с вьетнамским народом основана на тех героических страницах борьбы вьетнамского народа за свою независимость уже после Второй мировой войны. Наши соотечественники много работали во Вьетнаме, помогали и в войне, и после - восстанавливать народное хозяйство. Мы до сих пор придерживаемся такой же позиции", - сказал белорусский президент.
Со своей стороны, Лыонг Там Куанг отметил, что визит в Белоруссию делегации министерства общественной безопасности Вьетнама будет способствовать углублению дружественных отношений не только между двумя странами, но и между силовыми структурами.
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