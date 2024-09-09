https://ria.ru/20240909/lesdrevmash-2024-1971638686.html

На выставке "Лесдревмаш-2024" покажут в действии новейшее оборудование

На выставке "Лесдревмаш-2024" покажут в действии новейшее оборудование - РИА Новости, 09.09.2024

На выставке "Лесдревмаш-2024" покажут в действии новейшее оборудование

В московском "Экспоцентре" открылась 20-я выставка "Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности"... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:21

2024-09-09T16:21

2024-09-09T16:21

москва

экспоцентр

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В московском "Экспоцентре" открылась 20-я выставка "Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности" ("Лесдревмаш-2024"), передает корреспондент РИА Новости. Выставка организована "Экспоцентром" под патронатом Торгово-промышленной палаты России, при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, Ассоциации "Древмаш", Ассоциации "Лестех". По словам генерального директора АО "Экспоцентр" Максима Фатеева, выставка "Лесдревмаш" в этом году упрочила свой статус крупнейшего события в лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли. "Увеличение экспозиционной площади на 30% и участие около 200 компаний из разных стран демонстрируют растущий интерес к мероприятию", - подчеркнул Фатеев. Генеральный директор "Экспоцентра" также отметил, что выставка объединяет ведущих игроков, инвесторов и представителей малого бизнеса, что делает ее важной платформой для развития отрасли. "Особое внимание заслуживает демонстрация оборудования в действии, позволяющая увидеть весь производственный цикл – от лесозаготовки до мебельного производства. Также в этом году впервые пройдет День поставщика, который откроет новые возможности для международного сотрудничества", - уточнил Фатеев. В этом году одновременно с выставкой "Лесдревмаш-2024" состоится международная специализированная выставка оборудования, технологий и материалов для процессов сварки и резки Rusweld 2024. "Совместное проведение с выставкой Rusweld создаст синергетический эффект и дополнительные возможности для обмена инновациями между смежными отраслями", - заявил Фатеев. Основными темами деловой программы станут оснащение предприятий технологическим оборудованием в современных условиях, импортозамещение в лесопромышленной отрасли, национальная система лесной сертификации, развитие бизнеса, логистика, автоматизация производств и вопросы подготовки кадров для ЛПК. "После введения незаконных санкций в 2022 году в отношении Российской Федерации были потеряны многие сложившиеся каналы поставок оборудования для лесозаготовки и лесопереработки и в принципе для всей линейки ЛПК. К сожалению, 90% этого оборудования у нас импортное. И большая часть поставлялась из недружественных стран", - рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. Тем не менее, по словам спикера, в 2022 году благодаря оперативной работе Минпромторга и Минтранса, созданным оперативным штабам проблему поставок бизнесу удалось решить достаточно быстро. "Было переключение поставок с Запада на восточный вектор. Теперь оборудование поставляется в основном из Юго-Восточной Азии. Не могу сказать, что оно уступает по качеству западным аналогам. Мебельная промышленность как драйвер российского ЛПК довольна качеством поставок", - отметил Иртуганов. Согласно данным Общероссийского рейтинга выставок, составленного по результатам международного выставочного аудита, на выставке "Лесдревмаш" - лучший количественный и качественный состав отраслевой аудитории. "Что касается выставочной части – здесь представлены самые передовые и высокотехнологичные образцы деревообрабатывающего оборудования", - подчеркнул Иртуганов. Выставка "Лесдревмаш-2024" будет работать до 12 сентября.

https://ria.ru/20240905/territoriyabuduschego-1970445595.html

https://ria.ru/20240902/promvystavka-1969850447.html

https://ria.ru/20240820/trudoustroystvo-1967243399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экспоцентр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия