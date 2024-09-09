https://ria.ru/20240909/lavrov-1971713521.html
Лавров провел переговоры с генсеком ОИС
Лавров провел переговоры с генсеком ОИС - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров провел переговоры с генсеком ОИС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник обсудил с генеральным секретарём Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T23:16
2024-09-09T23:16
2024-09-09T23:19
в мире
сергей лавров
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник обсудил с генеральным секретарём Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в Эр-Рияде палестинский вопрос и положение мусульманских общин в мире, говорится в сообщении этой организации, поступившем РИА Новости."Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества посол Хусейн Ибрагим Таха встретился в понедельник 9 сентября 2024 года в Эр-Рияде с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На встрече обсуждались вопросы, представляющие общий интерес, включая совместные усилия по решению региональных и международных проблем, в частности относительно палестинского вопроса и положения мусульманских общин в мире", - отмечается в сообщении.В ОИС указали, что "обе стороны подчеркнули важность координации и консультаций для поддержки международных усилий по обеспечению мира и стабильности во всем мире, особенно в странах, входящих в эту организацию".В понедельник в столице Саудовской Аравии прошла седьмая встреча стратегического диалога "Россия - Персидский залив", в которой приняли участие главы МИД РФ и шести аравийских монархий.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971657886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), саудовская аравия, организация исламского сотрудничества
В мире, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Саудовская Аравия, Организация исламского сотрудничества
Лавров провел переговоры с генсеком ОИС
Лавров провел в Эр-Рияде переговоры с генсеком ОИС, обсудил палестинский вопрос