https://ria.ru/20240909/lavrov-1971657886.html
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили международные события
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили международные события - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили международные события
Глава МИД РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудили в Эр-Рияде региональные и международные события и усилия по... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:08
2024-09-09T17:08
2024-09-09T17:08
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эр-рияд (город)
сергей лавров
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудили в Эр-Рияде региональные и международные события и усилия по укреплению безопасности и стабильности, сообщило в понедельник государственное Саудовское агентство новостей (САН). "Его Королевское высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр, провел сегодня здесь встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым… В ходе обсуждений были затронуты последние региональные и международные события, подчеркнуты усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности, и рассмотрен ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщило агентство. По информации агентства, на встрече были также рассмотрены двусторонние отношения, определены области для сотрудничества и изучены пути активизации взаимодействия в различных областях. Лавров, прибывший в Эр-Рияд накануне, уже провел двусторонние переговоры с генсеком ССАГПЗ Джасемом аль-Будейви, а также главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Министры иностранных дел стран ССАГПЗ также обсудили с главой российского МИДа кризис на Украине и международные усилия по его урегулированию.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971559308.html
https://ria.ru/20240908/lavrov-1971455328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, саудовская аравия, эр-рияд (город), сергей лавров, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Сергей Лавров, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили международные события
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили международные вопросы