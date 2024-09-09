https://ria.ru/20240909/lavrov-1971657886.html

Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили международные события

Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили международные события - РИА Новости, 09.09.2024

Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили международные события

Глава МИД РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудили в Эр-Рияде региональные и международные события и усилия по... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:08

2024-09-09T17:08

2024-09-09T17:08

в мире

россия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

сергей лавров

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудили в Эр-Рияде региональные и международные события и усилия по укреплению безопасности и стабильности, сообщило в понедельник государственное Саудовское агентство новостей (САН). "Его Королевское высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр, провел сегодня здесь встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым… В ходе обсуждений были затронуты последние региональные и международные события, подчеркнуты усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности, и рассмотрен ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщило агентство. По информации агентства, на встрече были также рассмотрены двусторонние отношения, определены области для сотрудничества и изучены пути активизации взаимодействия в различных областях. Лавров, прибывший в Эр-Рияд накануне, уже провел двусторонние переговоры с генсеком ССАГПЗ Джасемом аль-Будейви, а также главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Министры иностранных дел стран ССАГПЗ также обсудили с главой российского МИДа кризис на Украине и международные усилия по его урегулированию.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971559308.html

https://ria.ru/20240908/lavrov-1971455328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, саудовская аравия, эр-рияд (город), сергей лавров, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)