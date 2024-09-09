https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651215.html

Многие заявки на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения, заявил Лавров

Многие заявки на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения, заявил Лавров - РИА Новости, 09.09.2024

Многие заявки на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения, заявил Лавров

Россия считает, что многие заявки стран на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:49

2024-09-09T16:49

2024-09-09T17:11

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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Россия считает, что многие заявки стран на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается дополнительных новых членов, то таких заявок немало, такие решения принимаются консенсусом. Мы считаем, что многие из этих заявок заслуживают внимательного рассмотрения и повторю - это будет обсуждаться главами государств. В Нью-Йорке во время сессии Генеральной ассамблеи состоится министерская встреча БРИКС, где мы предварительно из соображений, подготовленных шерпами, на этот счёт конечно же всё рассмотрим", - сказал он на пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия-ССАГПЗ.

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Наталья Макарова

россия, казань, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , сергей лавров, в мире