https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651055.html
Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы
Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы
Москва знает, как бороться с вмешательством США и Великобритании в свои внутренние дела, в том числе в выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:48
2024-09-09T16:48
2024-09-09T17:00
в мире
сша
сергей лавров
выборы в россии — 2024
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Москва знает, как бороться с вмешательством США и Великобритании в свои внутренние дела, в том числе в выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Попытки вмешиваться во все и вся - это визитная карточка США и также британцев как главных союзников США. Все эти попытки оборачиваются провалом в отношении Российской Федерации. Может, где-то они и действуют, переворотов немало было организовано таким образом. Но в отношении РФ имеет обратный эффект: наше общество, наш народ становятся только сплоченнее", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли информация о возможном вмешательстве США в российские выборы."Мы знаем, как с этим бороться, а они до сих пор не могут понять, что многолетние попытки разбередить российское общество неизбежно заканчиваются полным провалом, как это произошло и на сей раз", - заверил министр.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей лавров, выборы в россии — 2024, россия, москва
В мире, США, Сергей Лавров, Выборы в России — 2024, Россия, Москва
Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы
Лавров: Москва знает, как бороться с вмешательством в выборы