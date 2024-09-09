https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651055.html

Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы

Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы - РИА Новости, 09.09.2024

Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы

Москва знает, как бороться с вмешательством США и Великобритании в свои внутренние дела, в том числе в выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:48

2024-09-09T16:48

2024-09-09T17:00

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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Москва знает, как бороться с вмешательством США и Великобритании в свои внутренние дела, в том числе в выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Попытки вмешиваться во все и вся - это визитная карточка США и также британцев как главных союзников США. Все эти попытки оборачиваются провалом в отношении Российской Федерации. Может, где-то они и действуют, переворотов немало было организовано таким образом. Но в отношении РФ имеет обратный эффект: наше общество, наш народ становятся только сплоченнее", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли информация о возможном вмешательстве США в российские выборы."Мы знаем, как с этим бороться, а они до сих пор не могут понять, что многолетние попытки разбередить российское общество неизбежно заканчиваются полным провалом, как это произошло и на сей раз", - заверил министр.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, сергей лавров, выборы в россии — 2024, россия, москва