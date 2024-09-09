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Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы - РИА Новости, 09.09.2024
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16:48 09.09.2024 (обновлено: 17:00 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651055.html
Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы
Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы
Москва знает, как бороться с вмешательством США и Великобритании в свои внутренние дела, в том числе в выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:48
2024-09-09T17:00
в мире
сша
сергей лавров
выборы в россии — 2024
россия
москва
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Москва знает, как бороться с вмешательством США и Великобритании в свои внутренние дела, в том числе в выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Попытки вмешиваться во все и вся - это визитная карточка США и также британцев как главных союзников США. Все эти попытки оборачиваются провалом в отношении Российской Федерации. Может, где-то они и действуют, переворотов немало было организовано таким образом. Но в отношении РФ имеет обратный эффект: наше общество, наш народ становятся только сплоченнее", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли информация о возможном вмешательстве США в российские выборы."Мы знаем, как с этим бороться, а они до сих пор не могут понять, что многолетние попытки разбередить российское общество неизбежно заканчиваются полным провалом, как это произошло и на сей раз", - заверил министр.
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в мире, сша, сергей лавров, выборы в россии — 2024, россия, москва
В мире, США, Сергей Лавров, Выборы в России — 2024, Россия, Москва
Лавров прокомментировал информацию о вмешательстве США в выборы

Лавров: Москва знает, как бороться с вмешательством в выборы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Москва знает, как бороться с вмешательством США и Великобритании в свои внутренние дела, в том числе в выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Попытки вмешиваться во все и вся - это визитная карточка США и также британцев как главных союзников США. Все эти попытки оборачиваются провалом в отношении Российской Федерации. Может, где-то они и действуют, переворотов немало было организовано таким образом. Но в отношении РФ имеет обратный эффект: наше общество, наш народ становятся только сплоченнее", - заявил Лавров на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли информация о возможном вмешательстве США в российские выборы.
"Мы знаем, как с этим бороться, а они до сих пор не могут понять, что многолетние попытки разбередить российское общество неизбежно заканчиваются полным провалом, как это произошло и на сей раз", - заверил министр.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
В миреСШАСергей ЛавровВыборы в России — 2024РоссияМосква
 
 
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