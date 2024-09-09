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Россия позитивно относится к инициативе Китая по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 09.09.2024
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16:40 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971645594.html
Россия позитивно относится к инициативе Китая по Украине, заявил Лавров
Россия позитивно относится к инициативе Китая по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 09.09.2024
Россия позитивно относится к инициативе Китая по Украине, заявил Лавров
Москва позитивно относится к инициативе Китая, которая предполагает устранение корня проблем украинского кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров . РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:40
2024-09-09T16:40
китай
россия
сергей лавров
си цзиньпин
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва позитивно относится к инициативе Китая, которая предполагает устранение корня проблем украинского кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров . "Без того, чтобы посмотреть в корень этой проблемы, ничего не получится. В этой связи, конечно, весьма позитивно относимся к известной инициативе председателя (КНР - ред.) Си Цзиньпина, инициатива глобальной безопасности, в которой говорится о том, что любой конфликт нужно начинать рассматривать с первопричин, которые послужили началом той или иной конфликтной ситуации, это в полной мере относится и к украинскому кризису. Только разобравшись в первопричинах можно их надежно устранить", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971644029.html
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китай, россия, сергей лавров, си цзиньпин, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Китай, Россия, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия позитивно относится к инициативе Китая по Украине, заявил Лавров

Лавров: инициатива КНР предполагает устранение корня проблем украинского кризиса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва позитивно относится к инициативе Китая, которая предполагает устранение корня проблем украинского кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров .
"Без того, чтобы посмотреть в корень этой проблемы, ничего не получится. В этой связи, конечно, весьма позитивно относимся к известной инициативе председателя (КНР - ред.) Си Цзиньпина, инициатива глобальной безопасности, в которой говорится о том, что любой конфликт нужно начинать рассматривать с первопричин, которые послужили началом той или иной конфликтной ситуации, это в полной мере относится и к украинскому кризису. Только разобравшись в первопричинах можно их надежно устранить", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Лавров оценил возможность проведения встречи по украинскому конфликту
Вчера, 16:35
 
КитайРоссияСергей ЛавровСи ЦзиньпинУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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