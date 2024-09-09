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Главы МИД стран совета Персидского залива встретились с Лавровым - РИА Новости, 09.09.2024
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15:43 09.09.2024 (обновлено: 16:13 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971630585.html
Главы МИД стран совета Персидского залива встретились с Лавровым
Главы МИД стран совета Персидского залива встретились с Лавровым - РИА Новости, 09.09.2024
Главы МИД стран совета Персидского залива встретились с Лавровым
Министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым кризис на Украине РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:43
2024-09-09T16:13
в мире
украина
россия
сергей лавров
персидский залив
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым кризис на Украине и международные усилия по его урегулированию, сообщило в понедельник государственное Саудовское агентство новостей (САН).В понедельник, 9 сентября, состоялось седьмое заседание Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ в штаб-квартире генерального секретариата Совета в Эр-Рияде."В ходе встречи они (главы МИД стран ССАГПЗ – ред.) рассмотрели отношения России и Персидского залива и пути их укрепления и развития в различных областях, а также обсудили последние события в рамках (российско-украинского) кризиса, международные усилия, направленные на политическое урегулирование кризиса, и поддержку всех усилий, направленных на достижение международной безопасности и мира", - сообщило агентство.По информации агентства, на встрече также был затронут ряд вопросов, включая активизацию совместной координации по региональным и международным вопросам, и укрепление экономического сотрудничества и достижения целей устойчивого развития.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971566532.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, персидский залив
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Персидский залив
Главы МИД стран совета Персидского залива встретились с Лавровым

Главы МИД стран совета Персидского залива обсудили с Лавровым кризис на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым кризис на Украине и международные усилия по его урегулированию, сообщило в понедельник государственное Саудовское агентство новостей (САН).
В понедельник, 9 сентября, состоялось седьмое заседание Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ в штаб-квартире генерального секретариата Совета в Эр-Рияде.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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"В ходе встречи они (главы МИД стран ССАГПЗ – ред.) рассмотрели отношения России и Персидского залива и пути их укрепления и развития в различных областях, а также обсудили последние события в рамках (российско-украинского) кризиса, международные усилия, направленные на политическое урегулирование кризиса, и поддержку всех усилий, направленных на достижение международной безопасности и мира", - сообщило агентство.
По информации агентства, на встрече также был затронут ряд вопросов, включая активизацию совместной координации по региональным и международным вопросам, и укрепление экономического сотрудничества и достижения целей устойчивого развития.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра во время встречи в Эр-Рияде. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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