https://ria.ru/20240909/lavrov-1971630585.html

Главы МИД стран совета Персидского залива встретились с Лавровым

Главы МИД стран совета Персидского залива встретились с Лавровым - РИА Новости, 09.09.2024

Главы МИД стран совета Персидского залива встретились с Лавровым

Министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым кризис на Украине РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:43

2024-09-09T15:43

2024-09-09T16:13

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россия

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым кризис на Украине и международные усилия по его урегулированию, сообщило в понедельник государственное Саудовское агентство новостей (САН).В понедельник, 9 сентября, состоялось седьмое заседание Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ в штаб-квартире генерального секретариата Совета в Эр-Рияде."В ходе встречи они (главы МИД стран ССАГПЗ – ред.) рассмотрели отношения России и Персидского залива и пути их укрепления и развития в различных областях, а также обсудили последние события в рамках (российско-украинского) кризиса, международные усилия, направленные на политическое урегулирование кризиса, и поддержку всех усилий, направленных на достижение международной безопасности и мира", - сообщило агентство.По информации агентства, на встрече также был затронут ряд вопросов, включая активизацию совместной координации по региональным и международным вопросам, и укрепление экономического сотрудничества и достижения целей устойчивого развития.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971566532.html

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971609039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сергей лавров, персидский залив