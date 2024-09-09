Главы МИД стран совета Персидского залива встретились с Лавровым
Главы МИД стран совета Персидского залива обсудили с Лавровым кризис на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым кризис на Украине и международные усилия по его урегулированию, сообщило в понедельник государственное Саудовское агентство новостей (САН).
В понедельник, 9 сентября, состоялось седьмое заседание Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ в штаб-квартире генерального секретариата Совета в Эр-Рияде.
"В ходе встречи они (главы МИД стран ССАГПЗ – ред.) рассмотрели отношения России и Персидского залива и пути их укрепления и развития в различных областях, а также обсудили последние события в рамках (российско-украинского) кризиса, международные усилия, направленные на политическое урегулирование кризиса, и поддержку всех усилий, направленных на достижение международной безопасности и мира", - сообщило агентство.
По информации агентства, на встрече также был затронут ряд вопросов, включая активизацию совместной координации по региональным и международным вопросам, и укрепление экономического сотрудничества и достижения целей устойчивого развития.
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