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Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.09.2024
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14:43 09.09.2024 (обновлено: 15:46 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971611502.html
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:43
2024-09-09T15:46
эр-рияд (город)
саудовская аравия
в мире
цены на нефть
украина
россия
антонио таяни
мухаммед бен сальман
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, передаёт корреспондент РИА Новости.Встреча прошла в закрытом от прессы режиме. Министерство иностранных дел России пока не сообщало подробностей переговоров.Встреча состоялась на фоне заявления главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни о том, что Саудовскую Аравия может быть следующим местом проведения очередной конференции по Украине. В интервью газете Foglio министр заявил, что необходимо внимательно изучить, удастся ли в ближайшие месяцы "организовать то, что может быть поворотным моментом" в ситуации на Украине.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971566532.html
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эр-рияд (город), саудовская аравия, в мире, цены на нефть, украина, россия, антонио таяни, мухаммед бен сальман, мид италии, сергей лавров
Эр-Рияд (город), Саудовская Аравия, В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Антонио Таяни, Мухаммед бен Сальман, МИД Италии, Сергей Лавров
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде

© Фото : МИД РоссииВстреча Сергея Лаврова с Наследным принцем, Председателем Совета Министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. 9 сентября 2024
Встреча Сергея Лаврова с Наследным принцем, Председателем Совета Министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : МИД России
Встреча Сергея Лаврова с Наследным принцем, Председателем Совета Министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. 9 сентября 2024
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в закрытом от прессы режиме. Министерство иностранных дел России пока не сообщало подробностей переговоров.
Встреча состоялась на фоне заявления главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни о том, что Саудовскую Аравия может быть следующим местом проведения очередной конференции по Украине. В интервью газете Foglio министр заявил, что необходимо внимательно изучить, удастся ли в ближайшие месяцы "организовать то, что может быть поворотным моментом" в ситуации на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, заявил Лавров
Вчера, 11:48
 
Эр-Рияд (город)Саудовская АравияВ миреЦены на нефтьУкраинаРоссияАнтонио ТаяниМухаммед бен СальманМИД ИталииСергей Лавров
 
 
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