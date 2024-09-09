https://ria.ru/20240909/lavrov-1971611502.html
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:43
2024-09-09T14:43
2024-09-09T15:46
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, передаёт корреспондент РИА Новости.Встреча прошла в закрытом от прессы режиме. Министерство иностранных дел России пока не сообщало подробностей переговоров.Встреча состоялась на фоне заявления главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни о том, что Саудовскую Аравия может быть следующим местом проведения очередной конференции по Украине. В интервью газете Foglio министр заявил, что необходимо внимательно изучить, удастся ли в ближайшие месяцы "организовать то, что может быть поворотным моментом" в ситуации на Украине.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971566532.html
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Эр-Рияд (город), Саудовская Аравия, В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Антонио Таяни, Мухаммед бен Сальман, МИД Италии, Сергей Лавров
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде