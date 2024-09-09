https://ria.ru/20240909/lavrov-1971611502.html

Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.09.2024

Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:43

2024-09-09T14:43

2024-09-09T15:46

эр-рияд (город)

саудовская аравия

в мире

цены на нефть

украина

россия

антонио таяни

мухаммед бен сальман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971631220_65:0:1239:660_1920x0_80_0_0_f95470c8ba8e5c6edb2cbbb4d4787aca.jpg

ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, передаёт корреспондент РИА Новости.Встреча прошла в закрытом от прессы режиме. Министерство иностранных дел России пока не сообщало подробностей переговоров.Встреча состоялась на фоне заявления главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни о том, что Саудовскую Аравия может быть следующим местом проведения очередной конференции по Украине. В интервью газете Foglio министр заявил, что необходимо внимательно изучить, удастся ли в ближайшие месяцы "организовать то, что может быть поворотным моментом" в ситуации на Украине.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971566532.html

эр-рияд (город)

саудовская аравия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эр-рияд (город), саудовская аравия, в мире, цены на нефть, украина, россия, антонио таяни, мухаммед бен сальман, мид италии, сергей лавров