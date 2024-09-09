https://ria.ru/20240909/lavrov-1971609039.html
Лавров встретился с главами МИД Индии и Бразилии
Лавров встретился с главами МИД Индии и Бразилии - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров встретился с главами МИД Индии и Бразилии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретился с коллегами из Индии и Бразилии Субраманьямом Джайшанкаром и Мауро Виейрой, передает... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:42
2024-09-09T14:42
2024-09-09T15:50
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретился с коллегами из Индии и Бразилии Субраманьямом Джайшанкаром и Мауро Виейрой, передает корреспондент РИА Новости. Бразилия и Индия выступали с предложениями по решению конфликта на Украине. В начале сентября президент РФ Владимир Путин отмечал, что стремление этих стран, а также Китая, помочь разобраться с деталями процесса разрешения украинского конфликта является искренним. Как сообщили в МИД РФ, в ходе переговоров Лавров и глава МИД Бразилии обсудили украинский конфликт, шаги по дальнейшему развитию российско-бразильских отношений стратегического партнерства, а также затронули тематику взаимодействия Москвы и Бразилиа на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, БРИКС и "группе двадцати".
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971566532.html
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в мире, бразилия, россия, индия, сергей лавров, мауру виейра, владимир путин, оон, брикс
В мире, Бразилия, Россия, Индия, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Владимир Путин, ООН, БРИКС
Лавров встретился с главами МИД Индии и Бразилии
Лавров обсудил с главами МИД Индии и Бразилии решение украинского конфликта
ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник встретился с коллегами из Индии и Бразилии Субраманьямом Джайшанкаром и Мауро Виейрой, передает корреспондент РИА Новости.
Бразилия и Индия выступали с предложениями по решению конфликта на Украине. В начале сентября президент РФ Владимир Путин отмечал, что стремление этих стран, а также Китая, помочь разобраться с деталями процесса разрешения украинского конфликта является искренним.
Как сообщили в МИД РФ, в ходе переговоров Лавров и глава МИД Бразилии обсудили украинский конфликт, шаги по дальнейшему развитию российско-бразильских отношений стратегического партнерства, а также затронули тематику взаимодействия Москвы и Бразилиа на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, БРИКС и "группе двадцати".