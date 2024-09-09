https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971510694.html

Алаудинов сообщил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

Алаудинов сообщил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024

Алаудинов сообщил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

Российские сорвали попытку прорыва украинских сил на двух участках в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:13

2024-09-09T07:13

2024-09-09T09:21

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

россия

курская область

брянская область

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские сорвали попытку прорыва украинских сил на двух участках в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. "Противник пытался сегодня на двух участках продавиться, к нашей радости, ничего у противника не получилось. Противник несет большие потери", — сказал он.За сутки на Суджанском направлении уничтожены две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус, одна САУ и одна пушка "неустановленного образца", добавил Алаудинов.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как уточнял начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html

https://ria.ru/20240908/klimov-1971491476.html

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курская область

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апты алаудинов, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область