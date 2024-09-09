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Алаудинов сообщил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 09.09.2024 (обновлено: 09:21 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971510694.html
Алаудинов сообщил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области
Алаудинов сообщил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024
Алаудинов сообщил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области
Российские сорвали попытку прорыва украинских сил на двух участках в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:13
2024-09-09T09:21
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
россия
курская область
брянская область
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские сорвали попытку прорыва украинских сил на двух участках в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. &quot;Противник пытался сегодня на двух участках продавиться, к нашей радости, ничего у противника не получилось. Противник несет большие потери&quot;, — сказал он.За сутки на Суджанском направлении уничтожены две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус, одна САУ и одна пушка "неустановленного образца", добавил Алаудинов.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как уточнял начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html
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апты алаудинов, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Брянская область
Алаудинов сообщил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

Алаудинов: в Курской области остановлена попытка ВСУ прорваться на двух участках

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа Ахмат во время выхода на военное задание в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" во время выхода на военное задание в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские сорвали попытку прорыва украинских сил на двух участках в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
«

"Противник пытался сегодня на двух участках продавиться, к нашей радости, ничего у противника не получилось. Противник несет большие потери", — сказал он.

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За сутки на Суджанском направлении уничтожены две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус, одна САУ и одна пушка "неустановленного образца", добавил Алаудинов.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как уточнял начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссияКурская областьБрянская область
 
 
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