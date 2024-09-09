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Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 09.09.2024 (обновлено: 14:01 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html
Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области
Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024
Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области
Учительница Ирина Звягина из села в Суджанском районе Курской области рассказала РИА Новости, что ее школа разрушена ударами ВСУ, а большая часть населенного... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T06:05
2024-09-09T14:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
курская область
курск
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 9 сен — РИА Новости. Учительница Ирина Звягина из села в Суджанском районе Курской области рассказала РИА Новости, что ее школа разрушена ударами ВСУ, а большая часть населенного пункта сгорела после атак дронов.Звягина работает учителем английского языка в школе села Ворожба. По ее словам, большинство односельчан эвакуировали 7 августа, после нападения на регион ВСУ. Сейчас она вместе с дочерью, сыном и матерью живет в пункте временного размещения в Курске. Здесь же и работает: для детей школьного возраста организовали в ПВР дистанционное обучение. "Мы даже не успели толком собраться: дали десять минут на сборы, в чем были, что успели схватить — так и поехали. У кого-то — целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома", — рассказала Звягина.По ее словам, возвращаться в родное село она не будет, намерена обустраивать жизнь в Курске, а еще нужно привыкнуть по-новому работать. "Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал. Конечно, хочется вернуться туда, но в силу тех обстоятельств, что сложились, нам приходится работать здесь", — сказала женщина.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240909/artilleristy-1971507426.html
https://ria.ru/20240908/klimov-1971491476.html
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владимир путин, россия, курская область, курск, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Курская область, Курск, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области

Учительница Звягина: в Курской области ВСУ ударами разбили школу, а село спалили

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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КУРСК, 9 сен — РИА Новости. Учительница Ирина Звягина из села в Суджанском районе Курской области рассказала РИА Новости, что ее школа разрушена ударами ВСУ, а большая часть населенного пункта сгорела после атак дронов.
Звягина работает учителем английского языка в школе села Ворожба. По ее словам, большинство односельчан эвакуировали 7 августа, после нападения на регион ВСУ. Сейчас она вместе с дочерью, сыном и матерью живет в пункте временного размещения в Курске. Здесь же и работает: для детей школьного возраста организовали в ПВР дистанционное обучение.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Артиллеристы уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ
Вчера, 05:14
"Мы даже не успели толком собраться: дали десять минут на сборы, в чем были, что успели схватить — так и поехали. У кого-то — целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома", — рассказала Звягина.
По ее словам, возвращаться в родное село она не будет, намерена обустраивать жизнь в Курске, а еще нужно привыкнуть по-новому работать.
"Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал. Конечно, хочется вернуться туда, но в силу тех обстоятельств, что сложились, нам приходится работать здесь", — сказала женщина.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Климов назвал одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область
8 сентября, 23:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКурская областьКурскВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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