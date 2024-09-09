https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html

Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области

Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024

Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области

Учительница Ирина Звягина из села в Суджанском районе Курской области рассказала РИА Новости, что ее школа разрушена ударами ВСУ, а большая часть населенного... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T06:05

2024-09-09T06:05

2024-09-09T14:01

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

курская область

курск

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 9 сен — РИА Новости. Учительница Ирина Звягина из села в Суджанском районе Курской области рассказала РИА Новости, что ее школа разрушена ударами ВСУ, а большая часть населенного пункта сгорела после атак дронов.Звягина работает учителем английского языка в школе села Ворожба. По ее словам, большинство односельчан эвакуировали 7 августа, после нападения на регион ВСУ. Сейчас она вместе с дочерью, сыном и матерью живет в пункте временного размещения в Курске. Здесь же и работает: для детей школьного возраста организовали в ПВР дистанционное обучение. "Мы даже не успели толком собраться: дали десять минут на сборы, в чем были, что успели схватить — так и поехали. У кого-то — целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома", — рассказала Звягина.По ее словам, возвращаться в родное село она не будет, намерена обустраивать жизнь в Курске, а еще нужно привыкнуть по-новому работать. "Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал. Конечно, хочется вернуться туда, но в силу тех обстоятельств, что сложились, нам приходится работать здесь", — сказала женщина.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240909/artilleristy-1971507426.html

https://ria.ru/20240908/klimov-1971491476.html

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владимир путин, россия, курская область, курск, валерий герасимов, вооруженные силы украины