https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html
Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области
Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024
Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области
Учительница Ирина Звягина из села в Суджанском районе Курской области рассказала РИА Новости, что ее школа разрушена ударами ВСУ, а большая часть населенного... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T06:05
2024-09-09T06:05
2024-09-09T14:01
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КУРСК, 9 сен — РИА Новости. Учительница Ирина Звягина из села в Суджанском районе Курской области рассказала РИА Новости, что ее школа разрушена ударами ВСУ, а большая часть населенного пункта сгорела после атак дронов.Звягина работает учителем английского языка в школе села Ворожба. По ее словам, большинство односельчан эвакуировали 7 августа, после нападения на регион ВСУ. Сейчас она вместе с дочерью, сыном и матерью живет в пункте временного размещения в Курске. Здесь же и работает: для детей школьного возраста организовали в ПВР дистанционное обучение. "Мы даже не успели толком собраться: дали десять минут на сборы, в чем были, что успели схватить — так и поехали. У кого-то — целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома", — рассказала Звягина.По ее словам, возвращаться в родное село она не будет, намерена обустраивать жизнь в Курске, а еще нужно привыкнуть по-новому работать. "Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал. Конечно, хочется вернуться туда, но в силу тех обстоятельств, что сложились, нам приходится работать здесь", — сказала женщина.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240909/artilleristy-1971507426.html
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владимир путин, россия, курская область, курск, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Курская область, Курск, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Учительница рассказала, как ВСУ спалили село в Курской области
Учительница Звягина: в Курской области ВСУ ударами разбили школу, а село спалили
КУРСК, 9 сен — РИА Новости. Учительница Ирина Звягина из села в Суджанском районе Курской области рассказала РИА Новости, что ее школа разрушена ударами ВСУ, а большая часть населенного пункта сгорела после атак дронов.
Звягина работает учителем английского языка в школе села Ворожба. По ее словам, большинство односельчан эвакуировали 7 августа, после нападения на регион ВСУ. Сейчас она вместе с дочерью, сыном и матерью живет в пункте временного размещения в Курске
. Здесь же и работает: для детей школьного возраста организовали в ПВР дистанционное обучение.
"Мы даже не успели толком собраться: дали десять минут на сборы, в чем были, что успели схватить — так и поехали. У кого-то — целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома", — рассказала Звягина.
По ее словам, возвращаться в родное село она не будет, намерена обустраивать жизнь в Курске, а еще нужно привыкнуть по-новому работать.
"Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал. Конечно, хочется вернуться туда, но в силу тех обстоятельств, что сложились, нам приходится работать здесь", — сказала женщина.
Подразделения ВСУ
в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.