Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ

2024-09-09T10:08

2024-09-09T10:08

2024-09-09T10:08

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Преступные группировки используют яхты под польским флагом для контрабанды наркотиков из Южной Америки в Европу, сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителей ООН и Центра анализа морских операций (MAOC-N). "Преступники используют яхты под польским флагом для перевозки кокаина и других наркотиков из Южной Америки в Европу и на другие территории через Атлантический океан", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, начиная с 2020 года Центр анализа морских операций сообщил о задержании 19 небольших судов под польским флагом, перевозивших наркотики, в том числе у берегов Португалии, Бразилии, Кабо-Верде и Гвинеи-Биссау. В общей сложности было изъято 18 тонн каннабиса, 13,5 тонны кокаина и 56 килограммов МДМА. Как сообщил Financial Times представитель Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Джулиен Гарсани, преступники пользуются лазейкой в законе, которая фактически предоставляет польским судам иммунитет от задержания в нейтральных водах. Кроме того, в 2020 году Польша ввела упрощенную систему регистрации для судов длиной менее 24 метров, которую профинансировал ЕС. По данным польских властей, с тех пор число регистраций подобных судов взлетело примерно с 2 тысяч до 77 тысяч, причем чуть более трети владельцев при регистрации указали свой адрес за пределами Польши. "Это дешево, очень быстро и не требует большого количества данных (для регистрации - ред.). Поэтому, конечно, преступники пытаются этим пользоваться... Это отличный бизнес", - сообщил Financial Times аналитик MAOC-N.

