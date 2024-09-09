https://ria.ru/20240909/konkurs-1971650072.html

Участники ямальского конкурса специалистов ТЭК рассказали о подготовке

Участники ямальского конкурса специалистов ТЭК рассказали о подготовке - РИА Новости, 09.09.2024

Участники ямальского конкурса специалистов ТЭК рассказали о подготовке

Подготовка к участию в конкурсе профессионального мастера специалистов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) "Нефтегазовый Олимп" заняла несколько недель,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:41

2024-09-09T17:41

2024-09-09T17:41

новый уренгой

наука

технологии

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Подготовка к участию в конкурсе профессионального мастера специалистов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) "Нефтегазовый Олимп" заняла несколько недель, сообщил участник испытания Никита Демух.Конкурс прошел в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. В нем приняли участие 164 участника из четырех регионов России. Это сотрудники компаний ТЭК Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Красноярского края, а также студенты профильных колледжей."Готовиться к конкурсу начал за несколько недель, чтобы чувствовать себя уверенно. Я тренировался на кресле бурильщика. Когда объявили победителей и назвали мою фамилию, испытал чувство гордости, в голове пробежала мысль: "Я не зря выбрал это дело". После учебы планирую устроиться на работу в компанию ТЭКа здесь, на Ямале", - сказал студент 3 курса Тарко-Салинского многопрофильного колледжа, победитель конкурса профмастерства "Нефтегазовый олимп" среди студентов в номинации "Лучший бурильщик" Никита Демух, его слова приводит пресс-служба конкурса.Другой участник рассказал, что для него конкурс – это возможность подтвердить свое мастерство."Мне просто нравится работать геологом. Я получаю удовольствие от процесса. Поэтому участие в "Нефтегазовом олимпе" для меня – возможность подтвердить свое мастерство и правильность выбранного пути. В подобных конкурсах профмастерства раньше уже принимал участие, но в таком крупном впервые. Главное сосредоточиться. Если знаешь свое дело, то все получится", - сказал начальник сектора геологии и разработки АО "НК "ЯНГПУР", победитель конкурса профмастерства "Нефтегазовый олимп" в номинации "Лучший промысловый геолог" Андрей Зайцев.Ветеран отрасли, экс - главный энергетик "Уренгой нефтегаз геология" Геннадий Носенко рассказал участникам, что никогда не хотел уехать с Севера."В геологию я пришел в 1974 году. Работал электромонтером четвертого разряда по обслуживаю буровых установок. Я большую часть жизни отработал на Севере. И никогда не хотелось уехать. Наоборот, мы любили Арктику, мы с коллегами из отпусков рвались обратно на работу. Сейчас с гордостью смотрю на наше дело, которое продолжают молодые поколения. И вы будете через 50 лет радоваться, что Север живет и согревает всю страну", - сказал он.На протяжении трех дней участники демонстрировали свои профессиональные компетенции. В теоретической части конкурсных испытаний прошла на базе профильных учреждений, где конкурсанты продемонстрировали уровень своей квалификации, соблюдение технологических процессов, а также знание норм и правил охраны труда. Общий призовой фонд составил более 4 миллионов рублей.Конкурс "Нефтегазовый олимп" является примером успешной совместной работы заинтересованных сторон по достижению управленческих целей региона в рамках концепции устойчивого развития.Конкурс организован правительством Ямала при поддержке департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО, а также АНО "Межрегиональный центр развития местных сообществ "Люди Арктики" и Новоуренгойского фонда развития предпринимательства.

https://ria.ru/20240829/jamal-1969304301.html

https://ria.ru/20240828/yamal-1969066699.html

https://ria.ru/20240805/premiya-1964264680.html

новый уренгой

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новый уренгой, технологии