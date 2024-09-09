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Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года - РИА Новости, 09.09.2024
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13:01 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/kndr-1971584613.html
Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года
Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года - РИА Новости, 09.09.2024
Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года
Заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится до конца года на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:01
2024-09-09T13:01
космос - риа наука
россия
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится до конца года на территории России, заявил глава Минприроды и сопредседатель МПК Александр Козлов. "В самое ближайшее время планируем утвердить план культурного сотрудничества на 2024-2026 годы. А до конца года проведем 11-е заседание межправительственной комиссии: по правилам, она состоится на территории нашей страны", - приводятся в сообщении Минприроды его слова в поздравлении республики с 76-летием образования. Козлов возглавляет российскую сторону межправкомиссии с 2018 года. Сопредседатель с корейской стороны - министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. Предыдущее, десятое заседание МПК состоялось в ноябре прошлого года в Пхеньяне. Обсуждалось сотрудничество в сферах сельского хозяйства, защиты окружающей среды, транспорта, образования, спорта, культуры и науки. А в текущем году страны подписали межправсоглашение о строительстве моста через реку Туманную. "Более 10 групп российских туристов в 2024 году побывали на корейском горнолыжном курорте "Масикрён", в том числе самая большая группа туристов за всю историю отношений - 98 человек. Корея очень привлекает россиян как новое направление, а для граждан КНДР доступно оформление упрощённой электронной визы. Поэтому сейчас стороны разрабатывают совместный план сотрудничества в области туризма", - также отметило министерство в сообщении.
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космос - риа наука, россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Космос - РИА Наука, Россия, Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года

Минприроды: заседание межправкомиссии России и КНДР состоится до конца года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится до конца года на территории России, заявил глава Минприроды и сопредседатель МПК Александр Козлов.
"В самое ближайшее время планируем утвердить план культурного сотрудничества на 2024-2026 годы. А до конца года проведем 11-е заседание межправительственной комиссии: по правилам, она состоится на территории нашей страны", - приводятся в сообщении Минприроды его слова в поздравлении республики с 76-летием образования.
Козлов возглавляет российскую сторону межправкомиссии с 2018 года. Сопредседатель с корейской стороны - министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.
Предыдущее, десятое заседание МПК состоялось в ноябре прошлого года в Пхеньяне. Обсуждалось сотрудничество в сферах сельского хозяйства, защиты окружающей среды, транспорта, образования, спорта, культуры и науки. А в текущем году страны подписали межправсоглашение о строительстве моста через реку Туманную.
"Более 10 групп российских туристов в 2024 году побывали на корейском горнолыжном курорте "Масикрён", в том числе самая большая группа туристов за всю историю отношений - 98 человек. Корея очень привлекает россиян как новое направление, а для граждан КНДР доступно оформление упрощённой электронной визы. Поэтому сейчас стороны разрабатывают совместный план сотрудничества в области туризма", - также отметило министерство в сообщении.
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Космос - РИА НаукаРоссияПхеньянАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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