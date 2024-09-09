https://ria.ru/20240909/kndr-1971584613.html
Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года
Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года - РИА Новости, 09.09.2024
Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года
Заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится до конца года на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:01
2024-09-09T13:01
2024-09-09T13:01
космос - риа наука
россия
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится до конца года на территории России, заявил глава Минприроды и сопредседатель МПК Александр Козлов. "В самое ближайшее время планируем утвердить план культурного сотрудничества на 2024-2026 годы. А до конца года проведем 11-е заседание межправительственной комиссии: по правилам, она состоится на территории нашей страны", - приводятся в сообщении Минприроды его слова в поздравлении республики с 76-летием образования. Козлов возглавляет российскую сторону межправкомиссии с 2018 года. Сопредседатель с корейской стороны - министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. Предыдущее, десятое заседание МПК состоялось в ноябре прошлого года в Пхеньяне. Обсуждалось сотрудничество в сферах сельского хозяйства, защиты окружающей среды, транспорта, образования, спорта, культуры и науки. А в текущем году страны подписали межправсоглашение о строительстве моста через реку Туманную. "Более 10 групп российских туристов в 2024 году побывали на корейском горнолыжном курорте "Масикрён", в том числе самая большая группа туристов за всю историю отношений - 98 человек. Корея очень привлекает россиян как новое направление, а для граждан КНДР доступно оформление упрощённой электронной визы. Поэтому сейчас стороны разрабатывают совместный план сотрудничества в области туризма", - также отметило министерство в сообщении.
https://ria.ru/20240909/matvienko-1971535134.html
россия
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_67d8d24e38872e87562ef9e8c4a82e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Космос - РИА Наука, Россия, Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года
Минприроды: заседание межправкомиссии России и КНДР состоится до конца года
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится до конца года на территории России, заявил глава Минприроды и сопредседатель МПК Александр Козлов.
"В самое ближайшее время планируем утвердить план культурного сотрудничества на 2024-2026 годы. А до конца года проведем 11-е заседание межправительственной комиссии: по правилам, она состоится на территории нашей страны", - приводятся в сообщении Минприроды его слова в поздравлении республики с 76-летием образования.
Козлов возглавляет российскую сторону межправкомиссии с 2018 года. Сопредседатель с корейской стороны - министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.
Предыдущее, десятое заседание МПК состоялось в ноябре прошлого года в Пхеньяне
. Обсуждалось сотрудничество в сферах сельского хозяйства, защиты окружающей среды, транспорта, образования, спорта, культуры и науки. А в текущем году страны подписали межправсоглашение о строительстве моста через реку Туманную.
"Более 10 групп российских туристов в 2024 году побывали на корейском горнолыжном курорте "Масикрён", в том числе самая большая группа туристов за всю историю отношений - 98 человек. Корея очень привлекает россиян как новое направление, а для граждан КНДР доступно оформление упрощённой электронной визы. Поэтому сейчас стороны разрабатывают совместный план сотрудничества в области туризма", - также отметило министерство в сообщении.