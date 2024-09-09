https://ria.ru/20240909/kndr-1971584613.html

Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года

Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года - РИА Новости, 09.09.2024

Заседание межправкомиссии между Россией и КНДР состоится до конца года

Заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится до конца года на... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:01

2024-09-09T13:01

2024-09-09T13:01

космос - риа наука

россия

пхеньян

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится до конца года на территории России, заявил глава Минприроды и сопредседатель МПК Александр Козлов. "В самое ближайшее время планируем утвердить план культурного сотрудничества на 2024-2026 годы. А до конца года проведем 11-е заседание межправительственной комиссии: по правилам, она состоится на территории нашей страны", - приводятся в сообщении Минприроды его слова в поздравлении республики с 76-летием образования. Козлов возглавляет российскую сторону межправкомиссии с 2018 года. Сопредседатель с корейской стороны - министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. Предыдущее, десятое заседание МПК состоялось в ноябре прошлого года в Пхеньяне. Обсуждалось сотрудничество в сферах сельского хозяйства, защиты окружающей среды, транспорта, образования, спорта, культуры и науки. А в текущем году страны подписали межправсоглашение о строительстве моста через реку Туманную. "Более 10 групп российских туристов в 2024 году побывали на корейском горнолыжном курорте "Масикрён", в том числе самая большая группа туристов за всю историю отношений - 98 человек. Корея очень привлекает россиян как новое направление, а для граждан КНДР доступно оформление упрощённой электронной визы. Поэтому сейчас стороны разрабатывают совместный план сотрудничества в области туризма", - также отметило министерство в сообщении.

https://ria.ru/20240909/matvienko-1971535134.html

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космос - риа наука, россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)