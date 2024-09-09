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Медведев по случаю Дня основания КНДР пожелал ей мира и процветания
Медведев по случаю Дня основания КНДР пожелал ей мира и процветания - РИА Новости, 09.09.2024
Медведев по случаю Дня основания КНДР пожелал ей мира и процветания
Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T02:02
2024-09-09T02:02
2024-09-09T02:02
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования КНДР и пожелал стране мира и процветания, текст телеграммы передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите искренние поздравления по случаю Дня основания Корейской Народно-Демократической Республики... Желаю Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, доброго здоровья и новых успехов, а Корейской Народно-Демократической Республике - мира и процветания", - говорится в телеграмме. Медведев добавил, что под руководством Ким Чен Ына страна "в условиях беспрецедентного давления деструктивных сил последовательно идет выбранным курсом" и продолжает укреплять государственный суверенитет и независимость. Он также отметил, что взаимодействие между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи (ТПК) "является весомой составляющей всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна".
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ким чен ын, единая россия, дмитрий медведев, москва, россия
Ким Чен Ын, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Москва, Россия
Медведев по случаю Дня основания КНДР пожелал ей мира и процветания
ЦТАК: Медведев по случаю 76-й годовщины основания КНДР пожелал ей процветания
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования КНДР и пожелал стране мира и процветания, текст телеграммы передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите искренние поздравления по случаю Дня основания Корейской Народно-Демократической Республики... Желаю Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, доброго здоровья и новых успехов, а Корейской Народно-Демократической Республике - мира и процветания", - говорится в телеграмме.
Медведев добавил, что под руководством Ким Чен Ына страна "в условиях беспрецедентного давления деструктивных сил последовательно идет выбранным курсом" и продолжает укреплять государственный суверенитет и независимость.
Он также отметил, что взаимодействие между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи (ТПК) "является весомой составляющей всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы
и Пхеньяна".