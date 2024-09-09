https://ria.ru/20240909/kiev-1971498885.html

В Киеве прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

В Киеве прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.09.2024

В Киеве прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:26

2024-09-09T01:26

2024-09-09T01:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина."В Киеве было слышно серию взрывов", — говорится в сообщении агентства.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240908/vzryvy-1971407242.html

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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, в мире