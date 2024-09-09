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В Киеве прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.09.2024
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01:26 09.09.2024 (обновлено: 01:30 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kiev-1971498885.html
В Киеве прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Киеве прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.09.2024
В Киеве прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:26
2024-09-09T01:30
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина.&quot;В Киеве было слышно серию взрывов&quot;, — говорится в сообщении агентства.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
В Киеве прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

"РБК-Украина": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина.
«

"В Киеве было слышно серию взрывов", — говорится в сообщении агентства.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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