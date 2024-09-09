https://ria.ru/20240909/kharris-1971627317.html

СМИ: штаб Харрис пытается снизить ожидания от ее выступления на дебатах

СМИ: штаб Харрис пытается снизить ожидания от ее выступления на дебатах - РИА Новости, 09.09.2024

СМИ: штаб Харрис пытается снизить ожидания от ее выступления на дебатах

Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис предпринимает меры, чтобы занизить ожидания от ее выступления на предстоящих... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:29

2024-09-09T15:29

2024-09-09T15:29

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис предпринимает меры, чтобы занизить ожидания от ее выступления на предстоящих дебатах с соперником Харрис от республиканцев - экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Ранее споры вокруг дебатов вызвала договоренность о работе микрофонов: в ходе первых дебатов Трампа и действующего президента Джо Байдена в июне микрофоны работали только у того, чья очередь была выступать. Предложение исходило от команды Байдена. Штаб Трампа хотел сохранить эти же правила, но против выступала кампания Харрис и она сама. Ранее она написала в соцсетях, что претенденты на высший пост должны дискутировать открыто, а раз окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включенным, то не должен и американский народ. О том, должен ли американский народ доверять Байдену, от команды которого первоначально исходило предложение о выключенном микрофоне, Харрис не высказывалась. "Некоторые союзники Харрис в частном порядке признают, что скандал вокруг микрофонов был частью попытки снизить ожидания от выступления вице-президента, опасаясь, что слишком много демократов и колеблющихся избирателей ожидают, что Харрис уничтожит Трампа на сцене", - пишет издание. По словам помощников Харрис, они опасаются, что Трамп во время своего выступления может высказать так много "спорных заявлений" или нападок на Харрис, что она не сможет ответить на все. После того, как штабу Харрис не удалось настоять на включенных все время дебатов микрофонов, ее помощники провели выходные, пересматривая стратегию, "надеясь, что она найдет другие способы парировать атаки Трампа", отмечает газета. Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240908/ssha-1971405749.html

https://ria.ru/20240907/trump-1971334239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024