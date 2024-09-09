https://ria.ru/20240909/kapremont-1971527390.html

Бирюков: капремонт корпуса №10 Боткинской больницы в Москве завершен на 85%

Бирюков: капремонт корпуса №10 Боткинской больницы в Москве завершен на 85% - РИА Новости, 09.09.2024

Бирюков: капремонт корпуса №10 Боткинской больницы в Москве завершен на 85%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по капремонту корпуса №10 Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:51

2024-09-09T09:51

2024-09-09T09:51

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по капремонту корпуса №10 Боткинской больницы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Двухэтажное здание с подвалом и чердачным помещением общей площадью 6,9 тыс. квадратных метров было построено в 1909 году и позднее несколько раз перестраивалось. Его инженерные системы и часть конструкций находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта. Корпус является объектом культурного наследия, выполняем в нем и необходимую реставрацию", – отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что завершены демонтажные работы, замена межэтажных перекрытий и утепление чердачных, обновлена стропильная система крыши, сделано новое покрытие кровли площадью 4,2 тысячи квадратных метров. "Полностью выполнено усиление оконных и дверных проемов, гидроизоляция фундамента и инъектирование бутовой кладки подвала. Инженерные системы, установленные в здании, исчерпали свой ресурс, поэтому были полностью заменены сети электро- и водоснабжения, отопления, канализации. Завершено устройство систем кондиционирования и вентиляции. В рамках проекта в здании установили три лифта отечественного производства, сейчас проводятся пуско-наладочные работы", – подчеркнул Бирюков. Заммэра добавил, что фасад корпуса площадью 6,2 тысячи квадратных метров является предметом охраны, поэтому его отделку выполнили характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу. Сохранены эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа, обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье - исторические полукруглые лучковые своды, опирающиеся на железные балки. В настоящее время завершена установка окон, которые составляют часть исторического облика здания, поэтому их размеры, форма и цвет остались прежними. В качестве материала использованы твердые породы дерева. Заканчивается монтаж дверей, ремонт и реставрация лестниц, ведется восстановление метлахской плитки на лестничных площадках и в коридорах. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что капитальный ремонт корпуса №10 Боткинской больницы планируется завершить в третьем квартале этого года. После окончания работ выполнят восстановительное благоустройство.

https://ria.ru/20240905/moskva-1970799203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков