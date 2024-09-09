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На Камчатке проанализируют деятельность вертолетных компаний - РИА Новости, 09.09.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
12:00 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/kamchatka-1971569541.html
На Камчатке проанализируют деятельность вертолетных компаний
На Камчатке проанализируют деятельность вертолетных компаний - РИА Новости, 09.09.2024
На Камчатке проанализируют деятельность вертолетных компаний
Деятельность всех вертолетных компаний, ведущих свою деятельность на Камчатке, проанализируют после крушения вертолета Ми-8, произошедшего неподалеку от горного РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:00
2024-09-09T12:00
камчатский край
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
сергей миронов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен – РИА Новости️. Деятельность всех вертолетных компаний, ведущих свою деятельность на Камчатке, проанализируют после крушения вертолета Ми-8, произошедшего неподалеку от горного массива Вачкажец 31 августа, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Владимир Солодов. "Проверку ведет Межгосударственный авиационный комитет. Те выводы, которые он сделает, необходимо использовать как отправную точку для дальнейшей работы, как основу комплексной программы повышения безопасности перелётов. Заниматься этим должна в том числе авиакомпания. Кроме того, по итогам расследования нужно будет по аналогичной схеме проанализировать работу и других авиакомпаний, которые у нас осуществляют перелёты вертолетным транспортом", – сказал Солодов. Сейчас специалисты ведут не только расследование отдельных авиационных инцидентов, но и ищут наличие системных ошибок управленческого персонала "Витязь-Аэро", сказал зампред правительства Камчатки Сергей Миронов. "По результатам расследования комиссии будет принято решение Росавиации, по какому сценарию авиакомпании дальше будет эксплуатировать воздушные суда. Мы к этому готовимся, но при этом Росавиация акцентировала внимание на том, что авиационная доступность должна остаться на том же самом уровне по регулярности основных направлений", - сказал Миронов. Вертолет Ми-8Т компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение 31 августа в районе горного массива Вачкажец. На его борту были три члена экипажа, два гида туристической компании и 17 туристов. Все они погибли. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Свои расследования ведут Росавиация и Международный авиационный комитет.
https://ria.ru/20240901/kamchatka-1969794481.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, сергей миронов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Камчатский край, Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Сергей Миронов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ

На Камчатке проанализируют деятельность вертолетных компаний

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2023
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2023. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен – РИА Новости️. Деятельность всех вертолетных компаний, ведущих свою деятельность на Камчатке, проанализируют после крушения вертолета Ми-8, произошедшего неподалеку от горного массива Вачкажец 31 августа, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Владимир Солодов.
"Проверку ведет Межгосударственный авиационный комитет. Те выводы, которые он сделает, необходимо использовать как отправную точку для дальнейшей работы, как основу комплексной программы повышения безопасности перелётов. Заниматься этим должна в том числе авиакомпания. Кроме того, по итогам расследования нужно будет по аналогичной схеме проанализировать работу и других авиакомпаний, которые у нас осуществляют перелёты вертолетным транспортом", – сказал Солодов.
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Сейчас специалисты ведут не только расследование отдельных авиационных инцидентов, но и ищут наличие системных ошибок управленческого персонала "Витязь-Аэро", сказал зампред правительства Камчатки Сергей Миронов.
"По результатам расследования комиссии будет принято решение Росавиации, по какому сценарию авиакомпании дальше будет эксплуатировать воздушные суда. Мы к этому готовимся, но при этом Росавиация акцентировала внимание на том, что авиационная доступность должна остаться на том же самом уровне по регулярности основных направлений", - сказал Миронов.
Вертолет Ми-8Т компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение 31 августа в районе горного массива Вачкажец. На его борту были три члена экипажа, два гида туристической компании и 17 туристов. Все они погибли. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Свои расследования ведут Росавиация и Международный авиационный комитет.
 
Камчатский крайПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовСергей МироновФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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